Federico Moccia è figlio d’arte ma pochi lo sanno. Ecco chi era il padre famoso e cos’ha fatto

Ci sono dei personaggi che diventano noti per caso dopo anni di lavoro. A volte si tratta di attori altre di autori. Un caso emblematico è quello di Federico Moccia. Tornato a far parlare di sé in questi giorni, in famiglia ha cominciato ad amare la scrittura. Ecco infatti chi era il padre.

Sappiamo che ogni giorno dobbiamo dedicarci ad attività spesso impegnative e noiose. Per questo motivo cerchiamo appena possibile uno svago. Se secoli fa ci si recava solo al parco per passeggiare, al teatro e alle corse di cavalli, con il tempo gli hobby sono cambiati. Radio, televisione, la stampa, i videogame, il cinema e altro possono regalare del relax.

Forse ci pensiamo poco, ma dietro questi mezzi di svago ci sono degli ideatori e degli autori.

Tra molti uno che si è affermato all’inizio in modo discreto è Federico Moccia.

Ha cominciato come assistente alla regia del film Attila flagello di Dio e si è dedicato alla scrittura.

In questi giorni si torna a parlare di questo personaggio soprattutto per un lieto evento. Federico Moccia si è laureato quest’anno a 59 anni. Ha generato reazioni diverse sul web la scelta della tesi in cui compara la sua opera a quella di Jack London.

Federico Moccia è figlio d’arte ma pochi lo sanno. Chi era il padre famoso

Il nome di Moccia è legato soprattutto a dei romanzi di successo. Pensiamo a Tre metri sopra il cielo, Ho voglia di te, Scusa ma ti chiamo amore e tanti altri. Da questi bestsellers derivano film di successo che hanno lanciato anche attori famosi come Riccardo Scamarcio. Pochi sanno però che Federico Moccia è autore di tante trasmissioni tv che hanno fatto la storia. Citiamo la serie I ragazzi della terza C, Scommettiamo che?, Fantastico 12 e alcune edizioni di Domenica in, Festival di Sanremo, Ciao Darwin. Attualmente lavora per Citofonare Rai 2.

Sicuramente ha ereditato l’amore per l’arte della scrittura e per lo spettacolo dal padre Giuseppe, in arte Pipolo, dal nome con cui lo chiamava la sorella.

Quali programmi tv e film di successo ha firmato il padre

Gran parte dei programmi tv di successo tra gli anni Sessanta e Settanta hanno come autori la coppia Castellano e Pipolo. Pensiamo a Canzonissima, Scala reale, Studio uno da cui guardiamo delle clip di solito d’estate in Techetechetè.

Come autori e registi Castellano e Pipolo hanno lavorato anche per la radio e il cinema. Citiamo ad esempio film famosi come Zio Adolfo in arte Führer, Mani di velluto, Innamorato pazzo, Grand Hotel Excelsior, Attila flagello di Dio, Il ragazzo di campagna. Hanno diretto, quindi, attori celebri come Renato Pozzetto, Ornella Muti, Celentano e Abatantuono, tra gli altri. Quindi Federico Moccia è figlio d’arte ma pochi lo sanno.