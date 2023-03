Tra Generali Assicurazioni, Unipol e UnipolSAI quali azioni preferire? Per tutte, però, il dividendo è eccezionale!

In questo primo trimestre del 2023 il settore assicurativo non ha dato una grande prova di se’. Ha guadagnato, infatti, solo il 4,4% a fronte di un Ftse Mib che ha visto un rialzo del 9,2%. A fronte di questa debolezza, però, tra Generali Assicurazioni, Unipol e UnipolSAI quali azioni preferire? Nel prosieguo di questo articolo andremo ad affrontare questo argomento. Intanto facciamo notare una peculiarità comune a tutti questi titoli: hanno un dividendo dal rendimento eccezionale. A oggi, infatti, il rendimento varia tra il 6,5% di Generali Assicurazioni all’8% di Unipol. Potrebbe bastare già questo aspetto per rendere tutti questi titoli interessanti.

Tra Generali Assicurazioni, Unipol e UnipolSAI quali azioni preferire?

Per capire quale sia al momento il titolo del settore assicurativo più forte rispetto al Ftse Mib abbiamo utilizzato l’indicatore di forza relativa di Mansfield. Notiamo come tranne le azioni Generali Assicurazioni, sia Unipol che UnipolSAI hanno una forza relativa inferiore a quella del Ftse Mib. Allo stato attuale, quindi, nel settore assicurativo il titolo da preferire dovrebbe essere quello del Leone di Trieste.

Le prospettive di Generali Assicurazioni secondo le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Generali Assicurazioni (MIL:G) ha chiuso la seduta del 21 marzo a quota 18,185 euro, in rialzo del 3,24% rispetto alla seduta precedente.

Nelle ultime due sedute le quotazioni hanno guadagnato oltre il 5%. Un rialzo di questa portata non si vedeva sul grafico di Generali Assicurazioni dal marzo del 2022. Un segnale di forza importante che non trova ancora riscontro negli indicatori che sono ancora impostati al ribasso.

Potrebbero essersi create, però, le premesse per un’accelerazione rialzista. Un livello di resistenza importante per capire l’andamento di breve passa per area 18,24 €. Le prossime sedute, quindi, potrebbero essere decisive per capire se il titolo partirà al rialzo.

Letture che potrebbero interessarti

Elettrodomestici gratis. Il trucco che pochi considerano su lavatrici e frigoriferi. Bollette in discesa libera

Nuove truffe via mail? L’Agenzia delle Entrate mette in guardia da false comunicazioni