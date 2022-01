Momento nodale e da qualche giorno non si assiste a chiarezza di intenti e di tendenza. Il time frame giornaliero è impostato al ribasso, mentre quello settimanale e mensile al rialzo. Questo crea disagio negli addetti ai lavori che rimangono in attesa di sviluppi prima di prendere posizione decisa. Oggi nuovo tentativo di rimbalzo sui mercati ma la tendenza di breve per il momento rimane identica a quella degli ultimi 2/3 giorni.

Alle ore 16:12 della giornata di contrattazione dell’11 gennaio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.923

Eurostoxx Future

4.263

Ftse Mib Future

27.420

S&P 500 Index

4.660,52.

Inizia un ribasso di diversi mesi come da frattale annuale oppure si tornerà al rialzo?

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

La previsione annuale è la seguente: massimo nelle prime 2 settimane dell’anno e poi ribasso fino al mese di giugno/luglio.

Cosa attendiamo per questa settimana?

Difficile fare una previsione in quanto gli swing non sono chiari e per questo motivo si consiglia un’operatività day by day in attesa di sviluppi chiarficatori.

Ad oggi, la tendenza permane ribassista e domani sarà decisivo per capire o meno quello che accadrà probabilmente fino alla fine del mese.

Nuovo tentativo di rimbalzo sui mercati ma la tendenza di breve per il momento rimane identica

Dax Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 16.003. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 15.844.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.316. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.263,5.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 27.665. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 27.190.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.708. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.819.

Posizione di investimento in corso in ottica multidays

Flat per Dax, Eurostoxx, Ftse Mib. Short su S&P 500 dai primi prezzi del 10 gennaio

Come si potrebbe svolgere la giornata di contrattazione di mercoledì?

Per quanto spiegato nei paragrafi precedenti è difficile fare una previsione attendibile.