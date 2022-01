Secondo la Bibbia, la mela è il frutto del peccato, Adamo ed Eva la mangiarono e furono banditi dal Paradiso. Per altri miti e culture, però, è simbolo di fertilità e immortalità. Di certo è antica e diffusa ormai in molte parti del Mondo. In autunno e inverno è la regina della tavola, perché accompagna pietanze salate e soprattutto dolci. Ancora per qualche tempo avremo la fortuna di gustarla in tutte le sue forme, cruda o cotta.

Il classico dessert della nonna, si sa, è la crostata di mele, che fa gola a molti e allieta il fine pasto o addolcisce le colazioni. Ma dietro questa semplice ricetta ci sono molti trucchetti da seguire, per riuscire a stupire gli ospiti.

Effettivamente con 3 semplici ingredienti e 1 segreto, per rendere la torta di mele soffice e profumata come in pasticceria, tutti si leccheranno i baffi. Tuttavia, è anche vero che questo dessert è talmente tradizionale, che può anche stancare e deludere le aspettative.

Buona la torta di mele ma questo delicato dolce di stagione farcito renderà speciali i nostri spuntini invernali

A volte in cucina bisogna osare con originalità, approfittando dei tanti ortaggi del periodo, per creare qualcosa di diverso. Soprattutto se usiamo prodotti freschi che sicuramente doneranno ancora più gusto alla nostra ricetta.

Esiste un ortaggio colorato che è in grado di addolcire molte pietanze, ovvero la barbabietola, che con il suo gusto dolce è perfetta per realizzare torte. Inoltre, potremo aggiungere anche delle carote fresche e qualche altro ingrediente fondamentale ma semplice.

La ricetta

Per realizzare una torta di 24 cm di diametro serviranno:

400 gr di barbabietole già cotte e frullate;

2 carote grattugiate;

190 gr di zucchero;

260 gr di farina 00 o d’avena;

una bustina di lievito per dolci;

3 uova;

160 gr di olio di semi;

scorza d’arancia grattugiata.

Per la farcitura, invece, basterà della panna montata con l’aggiunta di scaglie di cioccolato fondente.

Il primo passaggio è montare con una frusta le uova con lo zucchero fino ad ottenere una crema spumosa. Aggiungiamo a filo l’olio, la farina, il lievito, le carote e la scorza d’arancia. Tutto l’impasto dovrà avere una consistenza cremosa e leggera.

A piacere, inseriamo anche messo bicchiere di cioccolato fuso.

Imburriamo la tortiera, versiamo il composto e mettiamo nel forno preriscaldato a 170° per un’ora circa.

Appena la torta sarà pronta, facciamola raffreddare, tagliamola a metà e inseriamo la nostra golosa farcitura a base di panna e cioccolato. Decoriamo infine la superfice con le scaglie di cioccolato e la scorza d’arancia candita.

Dunque, anche se tantissimi diranno che è buona la torta di mele, questo delicato dolce di stagione farcito renderà speciali i nostri spuntini invernali, probabilmente sarà un vero successo.