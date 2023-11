Nuovo Buono soluzione futuro delle Poste, ecco il segreto per chi vuole vivere di rendita

Poste italiane ha ideato un nuovo prodotto per chi vuole integrare il suo reddito quando smetterà di lavorare. Il Buono soluzione futuro, permette di integrare la pensione con una rendita vitalizia.

Se stai pensando al tuo futuro e vuoi garantire una rendita aggiuntiva alla tua pensione, potresti essere interessato al Buono soluzione futuro. Il prodotto di Poste Italiane offre la possibilità di trasformare il tuo risparmio in una rendita vitalizia in modo semplice e conveniente. In questo articolo ti spieghiamo cos’è, come funziona e a chi è rivolto il Buono soluzione futuro.

Nuovo Buono soluzione futuro, cos’è

Il Buono soluzione futuro è un prodotto di risparmio postale che ti consente di accumulare un capitale che poi si trasforma in una rendita vitalizia. In pratica l’investimento in questo prodotto postale, all’età di 65 anni si trasformerà in una rendita. Spieghiamo meglio. Chi investe nel Buono soluzione futuro al compimento dei 65 anni inizierà a ricevere una rendita mensile per 15 anni ovvero 180 rate mensili. L’importo dipenderà dalla cifra investita e dal tasso di interesse accumulato negli anni dei versamenti.

Come funziona il nuovo prodotto

Il Buono soluzione futuro si compone di due fasi: la fase di accumulo e la fase di rendita. Nella fase di accumulo, puoi versare il tuo risparmio in una o più soluzioni, a partire da un minimo di 50 euro. La fase di accumulo potrà essere fatta a partire da una età di 40 anni fino al raggiungimento dei 54 anni di età. Quindi sono esclusi tutti coloro che hanno meno di 40 anni e più di 54 anni. Il rimborso può essere effettuato in qualsiasi momento, ma se avviene prima dei 3 anni dalla data di sottoscrizione, non si avrà diritto agli interessi maturati. Richiedendo il rimborso dopo 3 anni dalla sottoscrizione e fino ai 65 anni, si otterrà il capitale e gli interessi maturati. Il rimborso con la fascia di rendita mensile già avviata comporta la restituzione del capitale rimasto e gli interessi maturati fino ai 65 anni.

A chi si rivolge il Buono soluzione futuro?

Nuovo Buono soluzione futuro è rivolto a tutti i risparmiatori che vogliono integrare la loro pensione con una rendita vitalizia. Come abbiamo letto sopra questo prodotto può essere sottoscritto solo da chi ha almeno 40 anni e meno di 55 anni. Quindi una platea precisa che non necessariamente comprende i lavoratori. Questo buono può essere adatto anche a chi ha una somma da investire e preferisce ottenere una rendita mensile dai 65 anni. Il Buono soluzione futuro è un prodotto sicuro, in quanto è garantito dallo Stato italiano.

