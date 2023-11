Ribasso in arrivo per le azioni Inwit?-Foto da pexels.com

Dopo che nella seduta del 27 novembre Telecom Italia aveva trascinato al rialzo tutto il settore, Inwit vola sul Ftse Mib guidando il settore telefonico che registra la migliore performance di giornata. Quale potrebbe essere il futuro di questo titolo azionario?

Le raccomandazioni degli analisti

Dei diciannove analisti che coprono il titolo Inwit nessuno ha un giudizio negativo, Vendi o Vendi adesso. Per il resto sei hanno un atteggiamento prudente, mentre altri tredici hanno un giudizio molto positivo. Da questi dati, quindi, si ricava che la raccomandazione media per Inwit è Compra.

Se, invece, si guarda al prezzo obiettivo scopriamo che le opinioni degli analisti sono molto diverse tra loro. Si passa, infatti, da una sottovalutazione di circa il 45% nel caso più ottimistico, a una sopravvalutazione del circa 1% nel caso più pessimistico. Il prezzo obiettivo medio a un anno, invece, esprime una sottovalutazione di circa il 20%.

Tuttavia, va notato che negli ultimi dodici mesi, il consensus degli analisti è stato fortemente rivisto al ribasso.

Inwit vola sul Ftse Mib guidando il settore telefonico che registra la migliore performance di giornata: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Inwit (MIL:INW) hanno chiuso la seduta del 28 novembre in rialzo dell 3,52% rispetto alla seduta precedente a quota 11,17 €.

Era dal marzo 2023 che non si registrava un rialzo così importante sul titolo. Se, invece, si guarda alla massima escursione rialzista intraday, si scopre che era da marzo del 2020 che non si vedeva una giornata come quella del 28 novembre.

Tutto bene, quindi?

In realtà il massimo intraday è andato a toccare il punto dove è massima la probabilità che si possa registrare un’inversione ribassista. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera inferiore a 10,984 €.

