Negli ultimi anni le azioni Brunello Cucinelli hanno dato molte soddisfazioni ai propri azionisti con una performance che dal 2016 in poi ha segnato un rialzo di oltre il 500%. Anche l’ultimo anno, seppure non esaltante, segna un rialzo di oltre il 25%. Eppure nel corso della seduta del 28 novembre le azioni Brunello Cucinelli sono state travolte dai giudizi sul settore da parte dei principali analisti. Cosa è accaduto di così drammatico che ha portato a un ribasso sul titolo di oltre il 3,5%?

Le principali case di affari hanno ridotto le aspettative di crescita del settore lusso. In particolare, gli analisti di Hsbc hanno tagliato i target price di tutto il settore del lusso. La motivazione alla base di questa scelta è che il settore del lusso potrebbe essere molto sensibile a una recessione. Conseguentemente, i titoli potrebbero rimanere «sottotono» per altri cinque-sei mesi mentre gli investitori si aspettano un settore «poco brillante nella prima metà del 2024».

Andando nello specifico, gli analisti di Hsbc hanno tagliato il target price su Lvmh da 900 € a 880 €, su Richemont a 140 € dai precedenti 155 €, Moncler a 70 € da 74 €, Burberry a 1.750 pence da 2.200 pence. Due titoli, però, sono sfuggiti alla scura della casa di affari: Hermes che ha visto lievitare il target price da 1.880 € a 1.900 € e Watches of Switzerland che ha visto il prezzo obiettivo salire da 759 pence da 630 pence.

Vista questa carneficina, le azioni Brunello Cucinelli non potevano non riportare qualche danno.

Il titolo Brunello Cucinelli (MIL:BC) ha chiuso la seduta del 28 novembre in ribasso del 3,44% rispetto alla chiusura precedente, a quota 74,45 €.

La tendenza in corso è ribassista e al momento non ci sono ostacoli affinché il ribasso possa proseguire. L’ultima possibilità di ripresa passa per la tenuta di area 70,55 €, oltre questo livello le quotazioni potrebbero accelerare verso area 64 €.

Nell’immediato, un pronto recupero di area 77,20 € potrebbe dare nuovo slancio ai rialzisti.

