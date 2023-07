Per vivere di rendita oggi ecco quanti soldi servono con i rendimenti al 4%

Vivere di rendita è il sogno di molti, ma quanti soldi servono oggi e come fare? Ecco come fare oggi grazie ai rendimenti ai massimi degli ultimi 10 anni, che garantiscono una entrata certa e sicura.

Vivere di rendita significa non dover più lavorare per mantenere il proprio stile di vita, ma affidarsi alle entrate passive generate dai propri investimenti. Ma quanti soldi servono per raggiungere questo obiettivo e come fare nel 2023? In questo articolo vedremo come sfruttare i rendimenti al top che i mercati finanziari offrono in questo periodo. Inoltre analizzeremo quali strategie seguire per pianificare il proprio budget in funzione di questo ambizioso obiettivo.

Un aiuto dalla regola del 25

La regola del 4% è una formula semplice che indica quanto si può prelevare annualmente dal capitale accantonato senza esaurirlo prima della fine della vita. Secondo questa regola, basta moltiplicare le proprie spese annuali per 25 per ottenere il capitale necessario per vivere di rendita. Ad esempio, se si spendono 20.000 euro all’anno, servono 500.000 euro di capitale.

Ma perché moltiplicare per 25? Perché storicamente negli ultimi 20 anni è stato possibile ricavare un rendimento medio del 4% dagli investimenti sui mercati finanziari. Il 4% del capitale corrisponde esattamente alla 25esima parte. Il tasso di rendimento medio annuo che si può ottenere oggi investendo in Buoni del Tesoro poliennali è esattamente del 4%. Stabilito quanto si può guadagnare, non resta che definire quanti soldi servono annualmente per vivere.

Per vivere di rendita ecco come pianificare il nostro budget

Per vivere di rendita oggi, occorre sapere quanti soldi servono, e ovviamente anche sapere come fare per accumularli e gestirli. Prima di tutto occorre capire quanti soldi ci servirebbero annualmente per mantenere un tenore di vita per noi sufficiente. Per avere una idea precisa basta calcolare le nostre entrate e uscite attuali per un anno, ma anche stimare i costi del proprio stile di vita futuro.

Infatti bisogna avere un’idea di quanto si vuole spendere nel futuro. Si può partire dal proprio livello di spesa attuale e adeguarlo in base alle proprie aspettative e ai propri obiettivi. Ad esempio, si può prevedere di ridurre alcune spese fisse, come il mutuo o l’affitto, o di aumentare alcune spese variabili, come i viaggi o gli hobby.

Investire in BTP per ottenere un flusso di reddito annuale costante

Stabilito quanti soldi ci servono per il nostro tenore di vita annuale, occorre calcolare il capitale da investire per generare delle entrate passive. Le entrate passive sono quelle che non dipendono dal proprio lavoro, ma da fonti alternative, come gli investimenti, le royalties, gli affitti o le attività online. Per vivere di rendita, bisogna generare delle entrate passive che coprano le spese.

Supponiamo di investire in BTP. Non solo sono strumenti garantiti dallo Stato, ma adesso hanno rendimenti annui che sfiorano il 4%. Inoltre distribuiscono delle cedole annuali che fanno comodo nella gestione annuale delle spese. Per semplificare lo scenario ipotizziamo entrate passive per 30 anni pari a 25.000 euro all’anno.

Quanto investire per avere una rendita sufficiente

Il Buono del Tesoro poliennale emesso a febbraio 2023 potrebbe essere adatto all’obiettivo (ISIN: IT0005534141). Ha una durata di 30 anni, scade a ottobre 2053, e ha una cedola del 4,5%. Al valore di 102,5 centesimi ha un rendimento annuo netto del 3,9%. Con questo rendimento, quanto occorre investire per ottenere un guadagno di 25.000 euro l’anno?

Il calcolo è molto semplice. Per ottenere un flusso di reddito pari a 25.000 euro all’anno in interessi, occorre investire 635.000 euro. Grazie al flusso cedolare investendo questo importo nel BTP si otterranno ogni sei mesi sul conto 12.500 euro.

Naturalmente si può investire il denaro e generare una rendita passiva anche in altro modo, per esempio attraverso la locazione di immobili. Si può trasformare una casa in una miniera d’oro seguendo 3 segreti per guadagnare con l’affitto. Oppure si potrebbe guadagnare nel settore immobiliare senza comprare neanche una casa.