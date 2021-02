Sono numerosi gli aiuti economici che la Legge di Bilancio per il 2021, riserva alle persone con disabilità. L’attenzione verso questo mondo, spesso trascurato e marginalizzato, viene confermata con l’attuazione del Ministero alle Politiche per la disabilità dell’Esecutivo Draghi.

Attendiamo di conoscere quale sarà il programma del nuovo Ministro. Nel frattempo è certamente utile riassumere gli aiuti che la Legge di Bilancio riserva a chi porta una disabilità e alle loro famiglie.

Tutti i bonus riservati ai disabili dalla Legge di Bilancio 2021

Una prima importante novità da parte della Legge di Bilancio è il raddoppio dei contributi alla FISH. La FISH è la Federazione Italiana Superamento Handicap. I fondi per la Federazione sono passati da 400 milioni di euro a 800 milioni di euro.

Abbiamo imparato che il Superbonus del 110% è a favore di interventi per il miglioramento energetico degli immobili. Ma la Legge di Bilancio estende il contributo anche ad interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche. Devono essere opere che favoriscano i movimenti interni od esterni all’abitazione, per persone affette da grave disabilità.

Sempre nella Legge di Bilancio sono previsti aumenti di stanziamenti per due fondi: fondo per le non autosufficienze e fondo dopo di noi. Il fondo per le non autosufficienze viene incrementato di 100 milioni arrivando a 668 milioni in totale. Per il fondo dopo di noi, l’aumento è di 20 milioni, per un totale di 76 milioni.

I fondi per l’autismo

Tra tutti i bonus riservati ai disabili dalla Legge di Bilancio 2021, c’è anche quello per chi è colpito da autismo.

Per la cura dei soggetti colpiti da autismo, la Legge assegna ulteriori 50 milioni di euro per il 2021. Altri 6 milioni di euro all’anno per il triennio 2021-2023 sono riservati alla lotta alle discriminazioni. Non solo legate alla disabilità, ma anche alle discriminazioni di genere.

C’è attenzione anche per la mobilità. Infatti, la Legge di Bilancio stanzia 3 milioni di euro per quest’anno e 6 milioni per il prossimo, per realizzare parcheggi per disabili. I contributi saranno destinati ai comuni che provvederanno a creare spazi di sosta per veicoli adibiti al trasporto di persone con difficoltà motorie.

Infine, da segnalare anche il contributo alle famiglie con figli disabili. Un contributo valido per 3 anni, per le madri disoccupate o monoreddito con figli a carico con una disabilità di almeno il 60%. Il bonus ha un valore massimo di 500 euro netti al mese.

