Nuovo Bonus Idrico per l’acqua nelle case, da 29 gennaio le domande, ISEE fino a 30.000 euro

Utenze domestiche, luce, acqua e gas sono un vero fardello per le famiglie. Ma alla voce Bonus e agevolazioni, soprattutto di questi tempi, non mancano le possibilità. Ce ne sono a livello nazionale, come i soliti Bonus Sociali. Ma ce ne sono tante anche a livello locale, sia regionale che comunale.

In questo ambito, da lunedì 29 gennaio 2024 partono le domande per il nuovo Bonus idrico per le famiglie lucane. Un’importante possibilità di risparmio che riguarderà una notevole fetta della popolazione regionale visto che la soglia ISEE prevista è piuttosto alta.

Novità sulle bollette per il servizio idrico, fognario e depurativo

Un nuovo Bonus Idrico per l’acqua nelle case al via da lunedì 29 gennaio 2024. Questo ciò che la Regione Basilicata ha appena varato. Ed è un Bonus sull’acqua ad uso domestico che tutte le famiglie hanno, e che probabilmente riguarderà una nutrita fetta della popolazione lucana. L’ISEE da non superare per l’accesso al Bonus infatti è fino a 30.000 euro. Il Bonus si articolerà con una riduzione del costo della bolletta dell’acqua (servizio domestico idrico, fognario e depurativo) fino a 20 metri cubi di consumo. Dentro l’agevolazione anche una voce rilevante delle bollette, cioè la quota fissa. E dal momento che 20 metri cubi di abbuono sono riferiti ad ogni componente il nucleo familiare, è evidente che si tratta di un notevole risparmio potenziale per moltissime famiglie.

Nuovo Bonus Idrico per l’acqua nelle case

Il Bando è stato appena pubblicato e le domande scatteranno il 29 gennaio. Il modulo di domanda è allegato al bando ed è l’unico da utilizzare per le richieste. Il bando è consultabile sul sito sito www.acquedottolucano.it. Va bene sia la versione digitale del modulo che la versione cartacea perché sono molteplici le vie di presentazione della domanda. La domanda può essere consegnata direttamente ad uno degli sportelli territoriali dell’Acquedotto Lucano. In alternativa si può spedire per Posta Ordinaria all’indirizzo “Acquedotto Lucano SpA – Bonus idrico – Via P. Grippo Snc – 85100 Potenza”. Infine, valido anche l’invio della domanda via email all’indirizzo di posta elettronica “bonusidrico@acquedottolucano.it” o via PEC all’indirizzo “protocollo@pec.acquedottolucano.it”.