Una small cap che scende da anni sotto la lente degli analisti

Piazza Affari ha superato i 30.000 punti e per quest’anno potrebbe stupire ancora dopo il quasi 30% del 2023. Ci sono molti titoli azionari, soprattutto nel settore bancario che sembrerebbero pronti per ulteriori slanci rialzisti. Siamo comunque in una situazione di leggero ipercomprato più sui mercati americani che sugli altri, e in una finestra ciclica dove il nostro percorso campione proietterebbe un ritracciamento. Come al solito che comanda è la tendenza dei prezzi e non la previsione. Ora andremo a leggere come riportato da Marketscreener i giudizi su una small cap che scende da anni e come è valutata dagli analisti.

Aggiornamento sulla tendenza del Ftse Mib Future

I prezzi nella settimana appena trascorsa hanno mostrato una certa debolezza che era iniziata già da qualche settimana. Per mostrare ulteriormente forza per le prossime settimane, a parer nostro sarebbe necessario un rialzo in chiusura settimanale superiore al livello di 30.725. Fino a quando non si verificherà questo swing, continuerebbe l’attuale fase laterale ribassista. Infatti, dalla settimana dell’1 gennaio si stano disegnando minimi e massimi decrescenti. Quindi, non ci sorprenderebbe l’inizio di una fase ribassista. Ricordiamo che siamo in una finestra temporale dove potrebbe iniziare un ritracciamento di un 5/7% fino alla scadenza del nostro primo setup annuale del 7 marzo. Vedremo cosa accadrà poi nei prossimi giorni, ma da questo momento in poi seguiremo i prezzi di giorno in giorno. Questi infatti, anticiperannoo lo swing settimanale.

Una small cap che scendono da anni sotto la lente degli analisti

Ci riferiamo a Banca Sistema che nel 2021 quotava a 2,38.

Banca Sistema nell’ultimo periodo si è mossa intorno al prezzo di 1,156/1,22. In base ai criteri dell’analisi tecnica sembrerebbe aver iniziato a segnare massimi crescenti sul time frame settimanale. Fino a quando questo trend continuerà, i prezzi potrebbero salire. I prezzi si stanno portando sopra il POC (Punto di maggiore scambio) del 2023 e questo passa in area 1,21 circa.

Queste sono azioni che scambiano pochissimo e quindi pochi pezzi potrebbero far volare i prezzi. Sono azioni quindi che presentano un rischio ancora più elevato rispetto allo stesso investimento azionario.

Qual è il giudizio degli analisti?

Accumulate (3 giudizi) prezzo obiettivo a 1,357.

