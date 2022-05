Una cosa che la pandemia ha fatto emergere a chiare lettere è senza dubbio la differenza tra famiglie in quanto a connessioni alla rete e strumenti informatici. Gli studenti costretti alle video lezioni sono state una costante ormai da due anni scolastici. Ed è proprio la DAD uno degli elementi che maggiormente hanno evidenziato il fatto che molte famiglie si trovavano senza strumenti idonei affinché i loro figli potessero seguire le lezioni da casa. Situazioni che nel Sud Italia sono state nettamente più evidenti rispetto alle zone del Nord.

Nuovo Bonus da 300 euro per le famiglie per dotarsi di connessioni e strumenti informatici senza limiti di ISEE e con alcuni servizi aggiuntivi a banda larga, PC e tablet

Il Governo centrale intervenne giù nel 2022 con un Bonus per permettere a chi non ne aveva, di dotarsi di una connessione a banda larga e di PC, tablet e strumenti informatici. In alcune Regioni dello stivale lo stesso hanno fatto le amministrazioni locali. Il problema quindi è stato fin da subito chiaro a tutti. Tanto è vero che adesso il governo ripropone un Bonus dello stesso genere, ma ancora più largo come potenziali beneficiari. Con una ingente dotazione finanziaria (407,5 milioni di euro) il MISE ha già pronto il nuovo bando che aspetta solo il via libera della Ragioneria di Stato e deve essere limato in base alle osservazioni degli operatori del settore.

I 300 euro verranno erogati a ciascuna famiglia richiedente a cui verrà assegnato il buono e fino ad esaurimento risorse. Le dotazioni sembrano a prova di sufficienza. La prima tornata del Bonus, introdotto nel 2020, vide quasi la metà dei 200 milioni stanziati, rimasti non assegnati per mancanza di richieste.

Nessun ISEE e altri servizi offerti con il nuovo Bonus

Il Bonus del 2020 era destinato a famiglie che avevano un ISEE fino alla soglia di 20.000 euro. Inoltre permetteva di ottenere la connettività a banda larga ed eventualmente a scelta, un tablet o un PC. Pare che il nuovo incentivo sarà ripartito su base regionale. La maggior parte dei fondi si spenderanno per le Regioni del Sud Italia dove le carenze da questo punto di vista sono spesso maggiori. Il decreto definitivo del MISE chiarirà ogni aspetto.

Ciò che già appare chiaro è l’importo del buono che sarà di 300 euro. Inoltre, non ci dovrebbero essere collegamenti all’ISEE del nucleo familiare. Saranno sostanzialmente due i requisiti previsti dal nuovo Bonus da 300 euro per le famiglie. Ci sarà l’assenza di un servizio di connettività o la presenza di un servizio inferiore ai 30 megabit al secondo. Oltre ai device e alla connettività, il nuovo Bonus dovrebbe prevedere anche la concessione di servizi di archiviazione digitale nel pacchetto.

