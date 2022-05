Attenzione sarebbero già molti gli italiani che sono caduti in questa truffa sulle bollette di luce e gas e si trovano costretti a pagare

A causa della pandemia e della guerra che si sta combattendo alle porte del Paese il costo di luce e gas è salito alle stelle. Siamo in molti infatti ad aver ricevuto delle bollette molto più alte del passato mantenendo pressoché invariati consumi effettivi. In questo scenario già complesso si è inserita una frode molto ingegnosa che starebbe mietendo molte vittime.

Cosa sta accadendo in pratica

Dunque attenzione sarebbero già molti gli italiani che sono caduti in un vero e proprio imbroglio che si sta diffondendo a macchia d’olio. I malviventi farebbero leva infatti su un punto dolente per moltissime famiglie che è appunto il rincarare dei consumi. In pratica si viene contattati telefonicamente dal proprio gestore. In apparenza sembra una telefonata, che il gestore è obbligato a fare, per informarci dei motivi per i quali le nostre bollette sono tanto rincarate.

A questo punto comincia una sequela di elenchi di leggi e regolamenti burocratici che solitamente abbassano il nostro livello di attenzione. Ed è proprio in questo momento che ci viene offerta la possibilità di diminuire la bolletta se aderiamo ad un non bene identificato “mercato tutelato”. L’operatore telefonico si dice costretto in accordo ad alcuni termini di legge del tutto inesistenti a doverci proporre un’alternativa. Il tutto viene presentato come se fosse uno dei tanti Bonus che il Governo ha messo in campo per superare questo difficile periodo.

Facile capire come questa possibilità diventi allettante per la malcapitata vittima.

Attenzione sono già molti gli italiani che sono caduti in questa truffa sulle bollette di luce e gas e si trovano costretti a pagare

Dunque sono in tanti che si manifestano interessati a ricevere informazioni in merito. Purtroppo questa semplice manifestazione di consenso, pur se data solo verbalmente, viene registrata come un assenso alla sottoscrizione di un nuovo contratto con l’operatore del “mercato tutelato”.

Ed è qui che cominciano le brutte sorprese. Ignari quindi di aver cambiato operatore ci si trova ben presto a ricevere le nuove bollette ben più salate delle precedenti. Infatti con tutta probabilità le condizioni contrattuali sono ben peggiori di quelle antecedenti.

Teniamo sempre a mente che la legge non ammette ignoranza. Dunque anche accettare telefonicamente una proposta può acquisire, nel rispetto di determinate condizioni, valore legale.

Consigliamo ai nostri Lettori di mettere in allerta anche i propri cari per interrompere il diffondersi di questa spietata truffa.

Lettura consigliata

Ecco una soluzione efficace per risparmiare molti soldi sulla bolletta che tanti stanno già mettendo in pratica