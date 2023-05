Assunzioni all’ENEL entro maggio: ecco come ottenere un impiego in ufficio a tempo indeterminato

ENEL è alla ricerca di nuove figure professionali. Per partecipare alla selezione occorre candidarsi per alcuni ruoli entro il 17 maggio e per altri entro il 28 maggio.

L’azienda, che è presente in diversi Paesi in tutto il Mondo, ha aperto le candidature per una serie di nuove posizioni a tempo indeterminato. ENEL è alla ricerca di vari profili, tra cui quelli di contabili, responsabili amministrativi e impiegati di ufficio. Scopriamo come individuare le posizioni cercate e come candidarsi.

Le caratteristiche base del candidato ideale

ENEL è sempre alla ricerca di nuove figure professionali da inserire in azienda, per svolgere varie mansioni. I candidati ideali dovrebbero avere una buona conoscenza del pacchetto Office. Inoltre sono richiesti una buona capacità di lavoro in squadra, una buona capacità di organizzazione e una buona conoscenza della lingua inglese.

I candidati selezionati svolgeranno attività di supporto alle attività dell’ufficio, in un ambiente di lavoro dinamico e stimolante. Inoltre, l’azienda offre ai nuovi dipendenti l’opportunità di sviluppare le proprie competenze attraverso la partecipazione a programmi di formazione e corsi di aggiornamento professionale.

Assunzioni all’ENEL entro maggio per alcuni ruoli chiave ricercati adesso

Essendo una multinazionale i posti di lavoro disponibili sono distribuiti non solo in Italia ma anche nel resto dei Paesi dove ENEL svolge la sua attività. Nel nostro Paese l’azienda è alla ricerca di impiegati per posti in diverse città italiane. Per esempio a Roma ricerca un senior business development and sales per un contratto a tempo indeterminato. Il codice della posizione aperta è il 4217. Per questa posizione il candidato ideale è un laureato in economia con competenza in ambito finanziario. Il termine ultimo per candidarsi è il 17 maggio.

Per la sede di Milano ENEL ricerca un junior testing engineering, ed offre un contratto a tempo indeterminato. Il codice della posizione sul sito di ENEL è 4829. Il candidato ideale ha una laurea magistrale in ingegneria elettronica. Per candidarsi gli aspiranti alla posizione devono inviare il loro curriculum entro il 28 maggio.

Invece per la sede di Catania ENEL ricerca un responsabile turni, uno shift manager. Il codice identificativo per questa posizione sul sito di ENEL è 4.817. Anche in questo caso l’azienda offre un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il candidato ideale ha una laurea in ingegneria magistrale ed un’esperienza in questo ruolo di almeno tre anni. Il 28 maggio è il termine ultimo per presentare la candidatura.

Come candidarsi e partecipare alla selezione per queste e altre posizioni

Questi sono solo tre esempi delle varie posizioni aperte in Italia. Per altro chi aspira a queste assunzioni all’ENEL entro maggio deve candidarsi. Per prendere visione di tutte le figure ricercate dall’azienda italiana basta andare sul sito alla pagina dedicata alle carriere. Se non ci fosse una posizione adatta alle proprie capacità e competenze è possibile comunque inviare anche una candidatura spontanea.

La candidatura alle posizioni ricercate avviene esclusivamente online. Per candidarsi ci sono dei termini temporali precisi. Per partecipare alla selezione basterà cliccare sul pulsante candidati e inserire i dati richiesti. Il processo di selezione prevede una serie di fasi, tra cui la valutazione dei curriculum e delle lettere di presentazione, test di conoscenza e colloqui individuali.

Nonostante l’alta richiesta di personale da parte delle aziende paradossalmente in Italia trovare lavoro non è facile. Tuttavia alcuni piccoli trucchi possono aiutare a trovare velocemente l’impiego desiderato. Altro suggerimento per trovare lavoro velocemente è puntare su occupazioni molto richieste dal mercato.