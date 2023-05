Le nuove opportunità di lavoro fisso e ben pagato presso uno dei leader in Italia dell’arredamento

Con la fine del reddito di cittadinanza molti italiani sono alla ricerca di un lavoro. Le offerte non mancano, ma in questi giorni spicca la ricerca di figure professionali di aziende leader nel settore dell’arredamento.

Con la fine del reddito di cittadinanza è aumentata la ricerca di un lavoro da parte di molti italiani. Secondo gli ultimi dati dell’Istat, il tasso di disoccupazione nel nostro Paese è attualmente attorno al 7,8%. Le offerte di lavoro non mancano sia nei servizi che nel commercio, oltre che nelle piccole e grandi aziende. Per esempio, Enel sta cercando nuove figure professionali da inserire negli uffici. Tra le fonti più utilizzate per cercare lavoro ci sono i siti web specializzati. Ma oggi è possibile andare anche direttamente sul sito delle aziende alle pagine delle posizioni lavorative aperte. Alcuni trucchi possono aiutare a trovare lavoro velocemente e a fare carriera.

Mondo Convenienza: una realtà in crescita

Mondo Convenienza è una catena di negozi di arredamento nata nel 1985 e oggi presente in tutta Italia con oltre 300 punti vendita. L’azienda offre prodotti di qualità a prezzi competitivi, soddisfacendo le esigenze di una clientela variegata e attenta al risparmio.

Mondo Convenienza è una realtà in crescita, che ha saputo affrontare la crisi economica e sanitaria degli ultimi anni con innovazione e dinamismo. Infatti, l’azienda ha investito nella digitalizzazione dei processi, nella formazione del personale e nella sostenibilità ambientale.

Come trovare un lavoro in Mondo Convenienza: ecco le figure più ricercate

Per sostenere il suo sviluppo, Mondo Convenienza è sempre alla ricerca di nuove figure professionali da inserire nel suo organico. Le nuove opportunità di lavoro e le posizioni aperte riguardano diversi settori e livelli di esperienza, sia nei negozi che nella sede centrale. L’azienda prevede contratti a tempo determinato e indeterminato e sono previsti anche periodi in stage.

Tra le figure più richieste ci sono ovviamente gli addetti alle vendite che si occupano di accogliere i clienti, illustrare i prodotti e concludere le vendite. Devono avere buone capacità comunicative, commerciali e relazionali, oltre a una passione per l’arredamento. Preferenza per laureati o diplomati con esperienza pregressa.

Le nuove opportunità di lavoro offerte da questa azienda

L’azienda ricerca anche addetti al magazzino che si occupino di ricevere, stoccare e preparare la merce per le consegne. Devono avere buone capacità organizzative, manuali e di lavoro in team, oltre a una conoscenza dei principi di sicurezza sul lavoro. Inoltre cerca addetti al montaggio, capaci di assemblare e installare i mobili presso le abitazioni dei clienti. Devono avere buone capacità tecniche, pratiche e di problem solving, oltre a una patente B e una disponibilità a spostarsi sul territorio.

Tra le nuove opportunità di lavoro spicca quella dell’arredatore. La figura ideale è un laureato con una formazione specifica nel design di interni. Meglio se con esperienza pregressa nell’arredamento di interni. Le sedi di Rescaldina, Moncalieri, Pisa e San Martino Buon Albergo sono alla ricerca urgente di questa figura.

Dove trovare tutte le posizioni aperte e come candidarsi

Per candidarsi a Mondo Convenienza è possibile consultare il sito web dell’azienda, dove sono pubblicate le offerte di lavoro aggiornate. Basta selezionare la posizione di interesse e compilare il modulo online con i propri dati e il curriculum vitae.

In alternativa, è possibile inviare una candidatura spontanea tramite il sito web sulla pagina delle posizioni aperte. Nel menù della homepage si trova sotto la voce: lavora con noi. Qui è possibile trovare le indicazioni per inviare il proprio cv.