Nuovi 70 posti di lavoro come magazziniere per candidati diplomati

In presenza dei requisiti indispensabili indicati nell’annuncio, possiamo aspirare ai 70 posti di lavoro in Italia nel ruolo di magazziniere. Non è necessario avere esperienza pregressa per questo profilo, né tantomeno una laurea. Basta il diploma per accedere a questa opportunità con scadenza a lungo termine.

I dettagli sul lavoro

I nuovi 70 posti di lavoro disponibili dell’offerta di lavoro per magazzinieri arrivano dal Centro per l’Impiego di Pomezia. I candidati che riusciranno a passare le fasi selettive ed essere assunti svolgeranno diverse mansioni giornalmente. Fra queste vi sono la preparazione degli ordini, le attività di carico e scarico dei prodotti e la gestione del magazzino. Per avere buone possibilità di essere assunti è necessario che si presentino le condizioni minime richieste. Innanzitutto, gli interessati dovranno essere iscritti alla misura Garanzia Giovani. In alternativa, dovranno avere un’età inferiore ai 30 anni, essere disoccupati e non essere iscritti a corsi di formazione o percorsi di istruzione.

Il titolo di studio minimo richiesto consiste nel diploma di scuola media superiore. In assenza di questo, è possibile presentare una qualifica professionale. Quanto appena riportato è l’intero quadro dei requisiti richiesti per questa offerta di lavoro. In via preferenziale, l’azienda richiede che i candidati abbiano svolto corsi professionali per l’utilizzo del muletto. Passiamo, dunque, alle condizioni contrattuali previste. Le risorse scelte saranno assunte con contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi. Per quanto riguarda l’orario lavorativo, nell’annuncio viene indicata la formula full time su turni. La retribuzione è definita sulla base del CCNL, contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il termine ultimo per inviare candidatura per il profilo di magazziniere è fissato per il 31 agosto 2022. Alla domanda dovrà essere allegato il format di autocandidatura debitamente compilato e sottoscritto. In aggiunta, un documento di riconoscimento in corso di validità e un curriculum vitae dettaglio, preferibilmente formato Europass ed estensione doc o pdf. Tutti i dettagli sul come candidarsi sono disponibili nella locandina dell’annuncio, consultabile sulla piattaforma della Regione Lazio. Per altre offerte di lavoro per diplomati, ricordiamo che sono tutt’ora disponibili gli annunci di Tigotà.

