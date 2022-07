Agosto inizia col botto per 4 segni che saranno i più fortunati del mese

Manca solo una settimana all’inizio di un nuovo mese estivo, quello che ogni anno solitamente si conferma come il più caldo di tutti. Agosto, questo il suo nome, sta per arrivare. Per molti ciò coincide con l’arrivo anche delle agognate ferie estive. Tanti altri, invece, continueranno a timbrare il cartellino, regalandosi solo qualche weekend di relax. A prescindere dagli impegni, di dovere e svago, per capire cosa ci aspetta nel futuro potremmo dare uno sguardo all’oroscopo.

Innanzitutto, visto che ci troviamo proprio nella settimana del countdown, gli ultimi giorni di luglio saranno una svolta per alcuni protagonisti dello zodiaco. Poi, proiettandoci più in là nel tempo, anche per agosto le previsioni sarebbero già arrivate.

Infatti, l’oroscopo ha già individuato quali segni inizieranno e finiranno il mese a braccetto con la fortuna.

Agosto inizia col botto per questi 4 segni che saranno i più fortunati del mese

Il primo segno che partirà con la marcia giusta ad agosto è quello del Toro. Per il secondo dello zodiaco si prospetterebbe un risollevamento delle finanze.

Questo potrebbe arrivare grazie alla scommessa su un buon affare o investimento, fidandosi, in parte, del proprio istinto imprenditoriale. Dal lavoro sarebbero in arrivo solo conferme e gratificazioni, che potrebbero aprire ad un periodo di grande stabilità e soddisfazione.

Nella stessa direzione si muoverà anche il Cancro. Infatti, proprio il denaro sembrerebbe non mancare durante uno dei mesi dove concedersi del relax è quasi un dovere. Tuttavia, nonostante le pause, sarebbe proprio il lavoro a rendere il Cancro lo zio paperone di turno, con premi e promozioni in arrivo.

Questo, quindi, potrebbe anche essere il momento giusto per darsi agli acquisti e ai divertimenti, magari approfittando dei saldi.

Amore a gonfie vele

Tutto agosto sarà scoppiettante anche per altri due segni, il cui ambito più fortunato sembrerebbe essere proprio l’amore.

Innanzitutto, a tinte rosa sarà il mese della Vergine. A cantare vittoria sarebbero le coppie che finalmente potrebbero riuscire a fare quei passi avanti per concretizzare i propri sogni futuri.

Infine, cuori e cioccolatini in arrivo anche per il Sagittario. Questo segno, famoso per la sua concretezza, potrebbe finalmente riuscire a incontrare la propria anima gemella, vivendo il suo “per sempre felici e contenti”.

Quindi, agosto inizia col botto per questi 4 segni zodiacali eletti dall’oroscopo come i più fortunati fino alla fine del mese.

