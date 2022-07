Posti di lavoro disponibili in più zone d’Italia grazie alle nuove offerte di lavoro in BRT, ex Bartolini. I ruoli presenti sono rivolti tanto a candidati diplomati che a laureati, con o senza esperienza pregressa. Scopriamo di seguito alcuni fra i più accessibili e richiesti.

Per diplomati e laureati

Non può mancare nella lista delle nuove offerte di lavoro più accessibili l’annuncio per “Impiegato/a operativo/a”. Le risorse selezionate si occuperanno di svolgere tutte le mansioni di ufficio collegate alle spedizioni in consegna e all’assistenza alla clientela.

In questo ruolo si ricercano candidati diplomati, preferibilmente ad indirizzo ragioneria, in possesso di esperienza pregressa. È, inoltre, richiesta una buona conoscenza degli strumenti informatici.

Sulla stessa linea del profilo appena presentato si colloca “Impiegato Deposito Logistica”. Fra le mansioni previste vi sono l’assistenza alla clientela, attività di data-entry e la gestione del deposito logistico. Come titolo di studio basta un diploma di scuola secondaria superiore generico. In via preferenziale, si richiede che il candidato abbia già lavorato in precedenza nel settore logistico.

Su Biella è ora aperta una posizione per “Responsabile Operativo”. Le risorse scelte avranno il compito di garantire di giorno in giorno la distribuzione e il ritiro delle merci. Dovranno, inoltre, monitorare le attività di magazzino, di ritiro e consegna. Il titolo di studio richiesto è il diploma di scuola media superiore. Completano il profilo un’esperienza significativa in ruoli analoghi, una buona conoscenza del territorio e dimestichezza con l’utilizzo di strumenti informatici. Chiudono il quadro dinamicità, una buona gestione delle risorse e autonomia.

Nuove offerte di lavoro per candidati con diploma o laurea da BRT

Tutte le posizioni aperte in BRT sono consultabili sulla piattaforma del Gruppo dedicata alle carriere. Dalla stessa potremo scoprirne tutte le info e inviare candidatura per uno specifico ruolo. Resta comunque aperta la possibilità di inviare candidatura spontanea, allegando curriculum vitae.

Per altre offerte di lavoro accessibili, fuori dal campo della logistica, potremmo prendere in seria considerazione le opportunità in Tigotà. Sono tantissimi i profili disponibili, specie per candidati con il diploma di scuola media superiore.

