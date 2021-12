Sono 2 i nuovi concorsi che hanno permesso la creazione di ben 25 posti di lavoro come amministrativi presso questa grande Regione d’Italia. I requisiti per accedervi e le proposte di contratto rendono questi annunci vere e proprie opportunità da cogliere al volo. Inviare domanda è piuttosto semplice e le selezioni sono aperte sia a diplomati che laureati.

Oltre 25 nuove assunzioni come amministrativi per diplomati e laureati in questa Regione d’Italia con contratto a tempo indeterminato e pieno. Il termine ultimo per l’invio della candidatura è il 17 Gennaio 2022. Fortunatamente, è già possibile farlo tramite il portale dedicato della Regione Lombardia. È proprio quest’ultima alla ricerca di nuovi amministrativi da inserire nel Consiglio comunale. Precisamente, di 13 Istruttori Direttivi Amministrativi, categoria D, e 12 Istruttori Amministrativi, categoria C.

Requisiti generali

Oltre ai requisiti specifici, è necessario assicurarsi di essere in possesso dei requisiti generali per partecipare a questi 2 concorsi. Innanzitutto, è essenziale il possesso della cittadinanza italiana o dei requisiti annessi presenti nel bando. Seguono l’idoneità fisica, il godimento dei diritti civili e politici, l’assenza di condanne penali che possano impedire la presa in carico di tale impiego. E ancora, per beneficiare delle riserve nel concorso, l’iscrizione al Centro per l’Impiego.

Requisiti specifici

Per i 2 ruoli, Istruttori Direttivi Amministrativi e Istruttori Amministrativi, sono previsti diversi requisiti specifici. Nel primo caso il candidato dovrà essere in possesso di una laurea triennale, specialistica o magistrale. Per il secondo, è necessario il diploma quinquennale di scuola superiore.

Tuttavia, non mancano le riserve. Nel caso del concorso per Istruttori Direttivi Amministrativi, 3 posti per volontari delle Forze Armate e 2 per gli appartenenti alle categorie protette. Invece, per il concorso per Istruttori Amministrativi, 4 i posti disponibili, sempre per volontari nelle Forze Armate.

Oltre 25 nuove assunzioni come amministrativi per diplomati e laureati in questa Regione d’Italia

Come già specificato, l’invio della domanda è possibile fino alle ore 12 del 17 Gennaio 2022. La Regione Lombardia ha messo a disposizione questo portale per la registrazione telematica delle candidature. È possibile accederci tramite SPID, CIE e CNS. I candidati dovranno essere in possesso di una PEC per procedere nelle fasi di invio. È, inoltre, richiesto il pagamento di una tassa di concorso dell’ammontare di 10 euro.

Approfondimento

Basta solo il diploma per partecipare a 3 irripetibili concorsi entro Gennaio 2022