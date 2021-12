Ormai che il Natale è davvero alle porte possiamo fare, forse, poche cose per abbellire ulteriormente casa nostra. Abbiamo sistemato tutte le statuine del presepe e abbiamo scelto il miglior albero di Natale per la tipologia di casa nostra. Addirittura, alcuni hanno anche scelto degli addobbi natalizi economici e fatti in casa per rendere ancora più speciale lo spazio insieme. Tuttavia, alcune persone si dimenticano di una questione fondamentale. Se la cucina è il cuore del Natale la tavola è ciò che mettiamo in scena.

Certo, i piatti sono i veri protagonisti della festa, così come i sorrisi delle persone a cui vogliamo bene. Tuttavia, se vogliamo far brillare ancora di più i piatti e soprattutto i sorrisi delle persone care non dovremmo sorvolare sulla scelta delle candele giuste. Infatti, avremo una tavola di Natale che brilla e profuma grazie a queste meravigliose ed elegantissime candele.

Perché avere delle candele sulla tavola

Ci sono tante persone che amano le candele di per sé. A Natale, però, su moltissime tavole d’Italia troviamo le candele. Certo, da una parte fanno atmosfera e riscaldano gli sguardi e il viso delle persone. D’altra parte c’è anche una ragione culturale e tradizionale che spinge tutti noi a voler mettere le candele sulla tavola. Infatti, secondo la tradizione del nostro Paese le candele rappresentano la luce e dunque un simbolo della venuta di Cristo nel Mondo.

Gelsomino e soia vegetale

Le candele più raffinate sono senza dubbio quelle con il vaso in vetro. Brillano già per conto loro e si sposano bene con i calici e i bicchieri. In particolare, ciò che potremmo scegliere come aroma della candela è il gelsomino, dato che fa atmosfera senza diventare troppo invadente. Oppure, se vogliamo dare un tocco di leggerezza alla tavola potremmo scegliere quelle fatte a base di cera di soia. Queste candele sono spesso composte anche da oli essenziali, elemento che le rende adatte anche all’aromaterapia.

Tavola di Natale che brilla e profuma grazie a queste meravigliose ed elegantissime candele

Infine, non possiamo non pensare di scegliere delle candele di latta. Possono anche essere un ottimo regalo per i nostri amici più raffinati, ma possiamo certamente sceglierle per abbellire casa nostra. Tra l’altro, quando finiscono possono costituire un grande elemento di arredo che andremo a riempire con ciò che più ci piace.

