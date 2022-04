Nuove possibilità lavorative in vista per diversi profili dagli incredibili vantaggi contrattuali. Lo stipendio mensile potrebbe arrivare fino a 4.100 euro e la modalità di assunzione prevista è con contratto a tempo indeterminato. È possibile candidarsi sin da subito per via telematica dalla piattaforma dedicata, indicata a fine articolo.

Le opportunità lavorative che andremo a presentare arrivano da EURES, rete di cooperazione europea in ambito di servizi per l’impiego. Sul nostro giornale abbiamo già riportato in precedenza annunci di lavoro da questa fonte. È il caso delle offerte fino a 50.000 annui, ancora attive, per i profili tecnico del telaio, ingegnere meccanico e specialista in utensili per fresatura.

Posti disponibili per 5 profili

Le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato riguardano 5 profili lavorativi nel campo informatico. Ognuno di questi prevede diversi requisiti e una distinta retribuzione, da un minimo di 30.000 euro all’anno a un massimo di 45.000.

Si ricercano 2 candidati nel ruolo di Backend Developer. La risorsa ideale possiede conoscenze avanzate di Java, con almeno 2 o 3 anni di esperienza, il linguaggio SQL, Spring Framework e le basi di GIT. Fra i vantaggi inclusi, i candidati selezionati potranno accedere a dei corsi di formazione per migliorare le proprie capacità. La retribuzione annua va dai 30.000 euro ai 35.000, sulla base dell’esperienza posseduta.

Stesso stipendio spetterà alle 2 risorse che verranno assunte nel ruolo di Front End Developer. Requisiti necessari sono ottime conoscenze di JavaScript e 2 o più anni di esperienza con almeno un Framework JavaScript. Seguono conoscenze di SCSS, RxJS, GIT e, in via preferenziale, Redux, Apollo/GQL, Jest e Webpack.

Nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato fino a 4.100 euro al mese per questi profili

Altri 2 candidati sono ricercati nel ruolo di Full Stack Developer, con stipendio dai 30.000 ai 50.000 euro all’anno. Infine, c’è un posto libero per il profilo Manual QA, fino a 35.000 euro, e un altro per Automation QA, fino a 45.000 euro.

Tutti i dettagli sugli annunci sono disponibili sulla piattaforma di EURES. Abbiamo tempo fino al 14 maggio 2022 per inviare candidatura, comprensiva di curriculum vitae e lettera di presentazione, seguendo le indicazioni riportate all’interno dell’annuncio selezionato.

