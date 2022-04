Partono le ricerche per 7 profili lavorativi in Italo Treno rivolti anche a chi non ha esperienza

Italo Treno ricerca candidati a vari livelli di carriera per 7 diversi profili lavorativi, per alcuni dei quali l’esperienza pregressa non è un requisito necessario. È possibile candidarsi sin da subito compilando il form apposito, presente sulla piattaforma ufficiale. Precisiamo che le offerte di lavoro che andremo a presentare in questo articolo vanno ad aggiungersi alle già presenti e presentate sul giornale. Annunci per profili come “Macchinista” e “Senior IFRS Specialist” non hanno subito modifiche.

Le nuove opportunità

Partono le ricerche per più profili lavorativi in Italo Treno. Partiamo dall’annuncio per “Stage Digital Analyst”. La sede finale prevista per questa posizione è su Roma e non è richiesta alcuna esperienza pregressa. Il candidato, tuttavia, dovrà essere in possesso di alcune competenze e titoli necessari per lo svolgimento della mansione. Fra questi, una laurea in facoltà quali Digital Marketing, Scienze delle Comunicazioni, Pubblicità ed ambiti simili. Seguono un’ottima conoscenza del pacchetto Office, di Google Ads, degli strumenti Digital Analytics e saper interpretare i KPI digitali più conosciuti. Chiudono il quadro la conoscenza dei principali editor grafici, capacità di analisi e sintesi, attitudine al lavoro in team e tanta iniziativa.

Con l’annuncio dal titolo “Network Security Engineer”, la compagnia ferroviaria ricerca candidati per progettare e monitorare le infrastrutture LAN delle sedi del Gruppo. Altra responsabilità affidatagli è quella di garantire un elevato livello di sicurezza informatica ICT. Per fare ciò, il candidato deve essere in possesso di una Laurea magistrale in Ingegneria Informatica e Telecomunicazioni. Seguono un’esperienza di almeno 4 o 5 anni nel ruolo analogo, un’ottima conoscenza di TCP/IP e ISO/OSI e delle tecnologie di sicurezza informatica. Si richiedono, inoltre, una buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata, e capacità analitiche, metodicità, precisione, autonomia e attitudine al lavoro in team.

Partono le ricerche per 7 profili lavorativi in Italo Treno rivolti anche a chi non ha esperienza

Ultimo profilo dei 7 disponibili che andremo a presentare è “Regulatory Affairs Specialist”. Il candidato ideale possiede una Laurea in Giurisprudenza, un’esperienza di 2 o 4 anni, conoscenza del diritto civile e del processo amministrativo. Inoltre, conosce l’assetto regolatorio di riferimento e la lingua inglese, sia parlata che scritta, ha buone capacità di analisi e sintesi, problem solving e dedizione.

