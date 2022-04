Assunzioni in vista per più profili con stipendio fino a 4.000 euro al mese e a tempo indeterminato

Si ricercano numerose risorse da assumere per più profili professionali. Le opportunità lavorative sono state di recente pubblicate da EURES e AMS e per ognuna delle offerte è prevista una data di scadenza diversa. I vantaggi dal punto di vista economico e contrattuale non sono da sottovalutare.

Per queste posizioni le aziende interessate promettono fino a 4.000 euro al mese con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Scopriamo nel dettaglio gli annunci e come candidarsi.

Tutti i dettagli sulle offerte di lavoro

Le aziende interessate alla ricerca di nuove risorse sono situate a Kapfenberg e Bludenz. Qui ci sono assunzioni in vista per più profili, precisamente 4 e per 25 posti di lavoro. Uno fra questi è “Specialista in utensili per fresatura”, al cui candidato si richiede un’esperienza pregressa nel campo dell’industria dei metalli. Inoltre, lo stesso deve offrire disponibilità alle trasferte all’estero e avere un buon livello di conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office.

Per la posizione di “Ingegnere meccanico”, invece, è necessario il possesso degli stessi requisiti con l’aggiunta di un’adeguata formazione tecnica.

I candidati ideali per i ruoli “Tecnico del telaio” e “Tecnologo Tessile” hanno una formazione professionale negli stessi ambiti ed esperienza pregressa. Quest’ultima deve essere pari ad almeno 3 o 5 anni per il primo profilo. Il livello di conoscenza del tedesco deve essere almeno di livello A1 o A2. Inoltre, si richiede la disponibilità a lavorare nei weekend e di notte.

Per quanto riguarda le condizioni contrattuali, entrambe le aziende assumeranno le risorse selezionate a tempo indeterminato.

Per i profili di “Specialista in utensili per fresatura” e “Ingegnere meccanico” è previsto uno stipendio lordo annuo pari a circa 44.000 euro. Si aggiungono a ciò eventuali bonus. In più, l’azienda offre la possibilità di usufruire di servizi aggiuntivi, come i corsi di formazione.

La paga annua per il “Tecnico del telaio” arriva fino a 50.000 euro, mentre per il “Tecnologo tessile” la retribuzione prevista è di circa 25.000 euro.

Chi vuole candidarsi deve inviare curriculum vitae e lettera di presentazione agli indirizzi dei referenti. Per i ruoli di specialista e ingegnere la scadenza è fissata per il giorno 8 aprile. Per gli altri due profili bisogna inviare la candidatura entro il 31 luglio.

