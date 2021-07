L’Agenzia delle Entrate prevede una programmazione di nuove figure professionali. Da indiscrezioni sembra imminente la pubblicazione del bando sulle nuove assunzioni Agenzia delle Entrate per 1243 posti ed è sufficiente la laurea triennale. Il concorso risale alla programmazione delle assunzioni pubblicata nel 2020, e prevedeva circa 5.000 posti di lavoro.

Un altro bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 luglio, prevede nuove assunzioni dell’Agenzia Dogane con 1407 posti di lavoro per diplomati e laureati.

Molte opportunità per i giovani di mettersi in gioco e tentare di accedere ad uno dei tanti posti disponibili.

Nuove assunzioni Agenzia delle Entrate per 1.243 posti ed è sufficiente la laurea triennale

L’Agenzia delle Entrate secondo la programmazione pubblicata del personale da assumere negli anni 2020-2022, prevede nel 2021 l’assunzione di 1.243 funzionari.

La pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale è atteso a breve con tutte le modalità e requisiti per partecipare.

Nei requisiti per partecipare al concorso è previsto come titolo di studio la laurea triennale o diploma quadriennale del vecchio ordinamento. Oppure, titoli equipollenti in Economia e Commercio, Scienze Politiche e Giurisprudenza.

Per superare il concorso è richiesta una preparazione adeguata e chi vuole partecipare, deve prepararsi per tempo.

In linea di massima i requisiti richiesti da tutti i bandi della Pubblica Amministrazione, oltre ai titoli di studio, sono i seguenti:

a) idoneità fisica;

b) cittadinanza italiana o cittadinanza di Stato UE con permesso di soggiorno. Oppure, cittadinanza di Paesi Terzi con permesso di soggiorno regolare di lungo periodo in uno Stato UE.

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) non essere escluso dall’elettorato politico;

e) per coloro obbligati, essere in posizione regolare con il servizio di leva;

f) essere maggiorenne (dai 18 anni in poi);

g) non essere dispensati, destituiti o decaduti da un impiego pubblico;

h) non avere un procedimento penali in corso o avere condanne penali.

Questi sono solo alcuni dei requisiti richiesti dal bando. Ma per sapere esattamente i requisiti e la scadenza del bando, bisogna attendere la pubblicazione sulla G.U.

Approfondimento

In arrivo circa 4.000 posti di lavoro grazie ad assunzioni con il concorso ordinario scuola già a partire da questa estate