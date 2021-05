Il Decreto Sostegni bis approvato il 20 maggio 2021 prevede anche novità nel comparto scuola. Infatti, sono in arrivo circa 4.000 posti di lavoro grazie ad assunzioni con il concorso ordinario scuola già a partire da questa estate. Il nuovo concorso ordinario scuola è annunciato nel Decreto con procedure semplificate di selezione per l’assunzione. Verifichiamo in cosa consistono le semplificazioni inserite nella bozza del Decreto Sostegni bis approvato.

Le semplificazioni riguardano le prove di esame, infatti la prima prova dovrebbe essere con un test a risposta multipla molto più semplice. Inoltre, ci saranno testi relative alle discipline tecniche con l’inclusione di domande riferite alla lingua inglese e l’informatica.

La seconda prova sarà orale. Infine, ci sarà la valutazione dei titoli.

Dopo le prove sarà stilata una graduatoria effettiva con la valutazione finale in base alle due prove e la valutazione dei titoli.

I vincitori del concorso avranno la cattedra, inoltre, secondo le varie indiscrezioni si inseriranno nella scuola a partire da settembre 2022.

Infatti, la graduatoria effettiva permetterà l’inserimento diretto nella scuola.

Per i requisiti non ci sono particolari novità e dovrebbero rimanere quelli che di solito sono richiesti.

Cosa bisogna studiare per superare le prove?

Come ogni concorso non bisogna partecipare impreparati e per superare le prove bisogna studiare. Le materie di studio, in linea generale, vertono su:

a) fondamenti della didattica e metodologia, in riferimento alle discipline di insegnamento per cui si decide di partecipare al concorso;

b) fondamenti della psicologia dell’apprendimento, dell’educazione e dello sviluppo;

c) fondamenti della pedagogia con un approfondimento sul sociale;

e) metodi di didattica individualizzata;

f) metodi per inclusione scolastica;

g) utilizzo di strumenti digitali per favorire l’apprendimento;

h) legislazione scolastica.