Il 2 luglio in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il DPCM del 23 aprile 2021 che contiene nuove assunzioni dell’Agenzia Dogane con 1407 posti di lavoro per diplomati e laureati. Analizziamo i requisiti e i bandi di concorso per poter aderire.

Nuove assunzioni dell’Agenzia Dogane con 1407 posti di lavoro per diplomati e laureati

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM che autorizza l’Agenzia delle Dogane e Monopoli ad indire i concorsi per assumere a tempo indeterminato le seguenti figure professionali:

a) dirigenti di II fascia: posti 26;

b) unità Area III F1: posti 570;

c) unità Area II F3: posti 739.

Inoltre, a queste professioni si aggiungono quelle verticali per circa 72 unità per l’area II e area III F1, per un totale complessivo di 1.407 unità.

Requisiti

Per le assunzioni nell’Area III bisogna essere in possesso del diploma di laurea o laurea specialistica. Inoltre, sono richiesti eventuali titoli abilitativi o professionali per svolgere le mansioni assegnate.

Invece per i concorsi Area II è sufficiente il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Ed eventuali titoli professionali o abilitativi richiesti per le mansioni da svolgere.

Come tutti i bandi della Pubblica Amministrazione, oltre ai titoli di studio sono richiesti i requisiti generali:

a) cittadinanza italiana;

b) o cittadinanza di uno Stato dell’UE con regolare possesso di soggiorno. Oppure, cittadinanza nei Paesi Terzi con regolare permesso di soggiorno di lungo periodo dell’Unione Europea;

c) per i cittadini proveniente da altri paesi è richiesta la conoscenza della lingua italiana;

d) idoneità fisica;

e) età dai 18 anni e non superiore al limite di collocamento a riposo d’ufficio;

f) non essere escluso dall’elettorato politico;

g) godimento di diritti politici e civili;

h) non aver riportato condanne penali o procedimenti penali in corso;

i) essere in posizione regolare con il servizio obbligatorio di leva;

l) non essere stati destituiti, dispensati per rendimento insufficiente o decaduti dall’impiego pubblico.

Per maggiori informazioni, bisogna attendere la pubblicazione dei bandi con tutte le modalità di partecipazione.

