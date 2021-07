Il corpo merita indubbiamente maggiori attenzioni durante questa particolare fase dell’anno. Le calde temperature, i ritmi stressanti e l’alimentazione disordinata possono diventare evidenti anche sotto forma di segni del viso. Fortunatamente, però, la soluzione esiste ed è l’acqua termale spray. Sono in moltissime a utilizzarla quotidianamente per non trascurare la routine di bellezza anche fuori casa. La verità è che, per un viso perfettamente idratato e una pelle radiosa, il segreto è semplicissimo. La Redazione di Beauty spiega quali sono i benefici di questa coccola di bellezza e come usarla al meglio.

Perché usare l’acqua termale spray sul viso e fuori casa e quali benefici apporta

È un’acqua di sorgente, che sgorga in superficie a partire dal sottosuolo e che lungo il cammino assorbe e trasporta sostanze benefiche. Tra le quali, ad esempio, lo zinco, il ferro, lo iodio e tantissimi altri microelementi fondamentali per il benessere e la salute. Oggi è possibile trovare l’acqua termale in tante soluzioni e per moltissimi fini. Questa guida intende, però, approfondire le caratteristiche di quella spray e spiegare perché è conveniente averla sempre con sé.

L’acqua termale spray svolge una grande azione lenitiva nei confronti della pelle. È quindi una buona soluzione sia dopo la depilazione che in caso di rossori provocati dall’esposizione solare. È anche un’ottima risorsa nella cosmesi, perché perfetta per la pulizia dei pennelli o per idratare il viso e fissare il trucco.

Perché per un viso perfettamente idratato e una pelle radiosa il segreto è semplicissimo

In molte, poi, conosceranno la fastidiosa situazione dei capelli che non stanno al loro posto. Basta vaporizzarne un po’ direttamente sulla chioma per domare anche le ciocche ribelli. È possibile usarla anche al posto di questo comune tonico viso per attenuare imperfezioni e i segni tipici della stanchezza.

Averla con sé fuori casa è una vera salvezza, è perfetta, infatti, per rinfrescare il viso dopo una stressante giornata piena di impegni. Il formato spray non rende necessario dover massaggiare o spalmare il prodotto con le mani sul viso. Il nostro suggerimento è di puntare sulle versioni tascabili o “mini”. Così facendo, sarà molto più semplice averla sempre con sé e comodamente a portata di mano.