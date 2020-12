Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Approfittare del periodo buio in cui il mondo intero sta vivendo a causa del coronavirus per svuotare il conto corrente degli utenti. È questa la missione di numerosi malviventi che da tempo, ormai, inventano sistemi sempre più sofisticati per storcere denaro alle persone.

Il Team di ProiezionidiBorsa più volte si è occupato del legame tra truffa e social ed ha cercato di mettere in guardia i Lettori sul cosiddetto fenomeno di phishing, ovvero una tipologia di truffa online attraverso la quale un malintenzionato cerca di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso, fingendosi un ente affidabile in una comunicazione digitale.

Ed ancora, più volte la Redazione ha parlato del fenomeno di truffe mediante profili fake di personaggi famosi proponendo dei concorsi a premi che neanche a dirlo erano in denaro e che risultavano ovviamente falsi. Negli ultimi giorni, invece, sono molti gli utenti di Facebook che stanno denunciando un altro subdolo inganno messo in campo dai ladri digitali. Ecco di cosa si tratta.

Nuova truffa su Facebook dell’ultima ora, a rischio dati e conto corrente degli utenti

Diversi sono gli utenti del noto social network, colosso di Mark Zuckerberg, che stanno raccontando di questa nuova truffa che circola in rete. La piattaforma web 2.0 che ogni giorno crea interazione tra milioni di persone al minuto è presa spesso di mira da malintenzionati. Questi, infatti, sfruttano i potenti mezzi di internet nascondendosi dietro una tastiera.

Questa volta, i ladri digitali stanno sfruttando la crisi economica per attirare gli utenti nella speranza di un atto di generosità condiviso da parte di personaggi anche non troppo noti del web.

Si parte dalla solita clonazione del profilo di un utente, più o meno famoso. Il quale ignaro di tutto, si vedrà creare a suo nome un evento chiamato “Evento felicità”. Poi, il finto personaggio famoso invita le persone a partecipare all’evento per un sorteggio finale ed una vincita di 1000 euro. Un atto di generosità per portare una ventata di “felicità” a 20 fortunati da parte di chi ha subito meno la crisi causata dal Covid-19.

Una truffa messa a segno in poche mosse. Il finto personaggio famoso, infatti, invita ad inserire, con tre semplici passaggi, alcuni dati personali per partecipare all’evento social. Dati sensibili ma apparentemente innocui che una volta inseriti nel sistema possono essere la chiave per aprire illegalmente le porte del conto corrente, permettendo ai malintenzionati di svuotarlo.

Purtroppo, sono già migliaia le persone cadute nel tranello. Si raccomanda, dunque, di non inserire nessun dato che possa compromettere la privacy di accessi a banche e conti postali.

