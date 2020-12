Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Negli ultimi mesi diverse materie prime sembrano aver raggiunto dei punti di minimo che potrebbero essere di ripartenza duratura. Frattanto invece, argento e oro sembrano aver toccato massimi importanti intorno ai quali potrebbero continuare a lateralizzare per qualche mese, prima di nuovi duraturi spunti rialzisti. Oggi andremo a studiare un interessante segnale su una materia prima.

Lo scorso mese avevamo evidenziato un pattern rialzista sul succo d’arancia e questo non si è fatto attendere portando le quotazioni al rialzo. Quindi confermiamo la nostra view e il succo d’arancia si conferma al rialzo e ora punta ad ambiziosi obiettivi.

Che aspetti? Scopri il trading coi CFD con iBroker

con una demo gratuita con dati in tempo reale e perfettamente funzionante Provala subito!

Vediamo a che punto si trova la materia prima e quali sono i livelli da monitorare sia al rialzo che al ribasso.

Il future del succo di arancia, oggi è in ribasso e si porta a 127,05 +-1,28%.

Da inizio anno ha segnato il minimo a 98,60 ed il massimo a 137,85.

Riteniamo che il minimo segnato nel corso di quest’anno abbia elevate probabilità di essere un bottom poliennale e quindi di ripartenza duratura. Ci sono diversi elementi grafici e alcuni oscillatori di tendenza poliennale che confermano la nostra tesi.

Il succo d’arancia si conferma al rialzo e ora punta ad ambiziosi obiettivi

La chiusura del mese di novembre superiore ai 120,75 ha confermato e “validato” un ABC rialzista e da questo momento in poi fino a quando reggerà il supporto dei 113, ogni ritracciamento dovrà essere considerato come occasione di acquisto con obiettivo primo a 1/6 mesi verso l’area di 145,30

La nostra view però è ancora più ottimistica e infatti riteniamo che ai livelli attuali si possa continuare a comprare in ottica poliennale con obiettivi davvero ambiziosi per i prossimi 3/5 anni in area 193,14 e successivi.

Come al solito si procederà per step e di volta in volta andremo a definire la tendenza in corso e i relativi punti di inversione.