Chi non beve il caffè al mattino o dopo i pasti? Ecco la ricetta della torta moka che risveglia i sensi e mette di buon umore.

La torta moka è un dolce squisito composto da un soffice Pan di Spagna ripieno di crema al caffè. Un degno sostituto alla bevanda tradizionale che conquisterà chiunque lo assaggi.

Ingredienti per il Pan di Spagna

100 g di farina “00”

70 g di fecola di patate

150 g di burro

150 g di zucchero

1 caffè ristretto

4 uova

1 bustina di lievito per dolci

Ingredienti per la crema moka

450 g di latte

2 tazzine di caffè

2 tuorli

120 g di farina

200 g di zucchero

200 g panna montata

bacca di vaniglia

Ingredienti per la bagna

200 g di acqua

80 g di zucchero

40 ml di rum

La torta che risveglia i sensi e mette di buon umore. Preparazione

Preparare il Pan di Spagna con l’aiuto di una planetaria o sbattitore elettrico. Mescolare lo zucchero, burro e successivamente aggiungere la farina, la fecola, il caffè, le uova ed infine il lievito per dolci. Imburrare una teglia, cospargerla di farina e togliere quella in eccesso e informare nel forno preriscaldato a 170°C per circa 35 minuti.

Nel frattempo preparare la crema di caffè. In un pentolino riscaldare il latte. Con l’aiuto di uno sbattitore elettrico o la planetaria, mescolare il latte riscaldato con il caffè, i tuorli, la farina, lo zucchero e la bacca di vaniglia. Versare il contenuto in un pentolino e far cuocere per circa 8 minuti fino a quando la crema risulterà densa e cremosa. Lasciar raffreddare e far attenzione a non far formare i grumi e unire la panna montata.

Preparare lo sciroppo che servirà per bagnare il Pan di Spagna. In un pentolino far sciogliere lo zucchero con l’acqua sul fuoco. Successivamente versare il rum e far raffreddare. Non appena sarà tiepido si potrà bagnare la torta.

Tagliare il Pan di Spagna in due e bagnare la parte inferiore con la bagna e farcire con la crema alla moka e coprire con il restante del Pan di Spagna sempre bagnato con la bagna. Decorare esternamente con la restante crema moka con l’aiuto di una sac à poche e decorare a piacimento con chicchi di caffè e nocciole e scagliette di cioccolato.