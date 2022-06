La Ferrari è uno dei simboli del made in Italy. Chi non vorrebbe lavorare per i grandi marchi italiani, come Gucci, Prada, Armani, la stessa Ferrari? Il Cavallino è uno dei marchi più conosciuti al mondo e un’azienda dove si registra il più alto tasso di soddisfazione tra i dipendenti. Ebbene, per molti potrebbe essere possibile lavorare a Maranello anche senza avere esperienze specifiche. Infatti in Ferrari ci sono molte posizioni aperte.

La casa di Maranello è stata fondata da Enzo Ferrari nel 1947 ed ha sede proprio a Maranello in provincia di Modena. Il core business dell’azienda è la produzione di auto sportive. Lavorare in Ferrari è il sogno di molti, non solo appassionati, perché l’ambiente di lavoro nell’azienda è tra i migliori in Italia. Secondo le ultime ricerche di mercato qui un operaio guadagna mediamente il 12% in più rispetto alla media nazionale. Senza contare i bonus. Per esempio ad inizio anno l’amministratore delegato Benedetto Vigna ha annunciato un premio di 12.000 euro destinato a tutti i 4.500 dipendenti.

Se lavorare in Ferrari è il sogno allora Maranello sta cercando neolaureati ma anche studenti e giovani senza esperienza

Ovvio che molti in Italia vorrebbero lavorare nella casa modenese in particolare molti giovani. La Ferrari è molto attenta anche a coloro che non hanno esperienza ma che hanno passione e dedizione. Infatti l’azienda oltre l’assunzione di neolaureati, prevede stage per giovani senza esperienza e studenti. I requisiti minimi che Maranello richiede sono un buon livello di lingua inglese e adeguate conoscenze informatiche.

Essendo un’azienda che produce auto si può pensare che la maggior parte delle assunzioni riguardi il ruolo di operaio. In realtà molte delle posizioni aperte anche in questo momento riguardano settori che poco hanno a che fare con la meccanica. Se lavorare in Ferrari è un obiettivo, Maranello sta cercando un brand communication manager, oppure una figura che si occupi di retail marketing internship. Per chi non ha problemi a viaggiare l’azienda sta cercando due figure per Dubai e per Tokyo. La casa di Maranello seleziona un finance controller per gli Emirati Arabi Uniti e un japan marketing specialist per il Giappone. Ma attualmente le posizioni aperte sono molte, quasi tutte nella sede emiliana.

Inoltre Ferrari offre l’opportunità di fare tirocini anche presso il team di Formula 1. Questi stage sono rivolti a laureati da meno di 12 mesi o laureandi prevalentemente in ingegneria meccanica, industriale, gestionale. Ma l’azienda ricerca anche neolaureati in economia e marketing. Per candidarsi ad uno di questi stage o per una delle posizioni lavorative aperte, si può inserire la propria candidatura sul portale dedicato. Su questa pagina web vengono regolarmente aggiornate le posizioni di lavoro offerte dalla casa di Maranello.

Per chi invece preferisce altro, MSC Crociere sta cercando personale

Chi ha l’ambizione o il desiderio di girare il mondo potrebbe sfruttare l’occasione di un’altra importante società. La MSC Crociere ha avviato una selezione per assumere centinaia di figure a bordo delle proprie navi. L’ambiente di lavoro è stimolante e vi sono numerosi benefit per i lavoratori. Un portale riservato esclusivamente al reclutamento di nuove figure indica quali sono le posizioni attualmente aperte. MSC ricerca sia personale di bordo ma anche per gli uffici a terra, presso i porti.

