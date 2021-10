Il Covid 19 ha avuto un forte impatto sul mercato del lavoro mondiale ed ha accelerato un processo di cambiamento. Molte professioni presto cesseranno di essere richieste, altre sono in forte aumento. Scopriamo le 5 professioni emergenti post Covid che saranno richiestissime da oggi a 3 anni

I 3 fattori che impatteranno sulla domanda del lavoro

Secondo lo studio The future of work after Covid 19, elaborato dal McKinsey Global Institute, i fattori che impatteranno maggiormente sull’occupazione sono 3. Diffusa introduzione dello smart working, espansione dell’e-commerce, sviluppo della tecnologia in particolare digitale, avranno impatti duraturi sulla domanda di lavoro.

La diffusione del lavoro da casa cambierà la geografia delle professioni. Sempre meno persone si sposteranno per andare in ufficio. Ci sarà una crescente migrazione dalle grandi alle piccole città. Nei grandi centri urbani potrebbero soffrire tutte quelle attività legate al pendolarismo giornaliero dei lavoratori. Questo fenomeno sarà accentuato dallo sviluppo dell’e-commerce, cresciuto 5 volte dai valori precedenti il Covid. Ovviamente questo fenomeno avrà un forte impatto negativo sul mercato al dettaglio.

Il terzo fattore determinante è lo sviluppo tecnologico. L’adozione crescente delle tecnologie avanzate e dell’intelligenza artificiale ridurranno la domanda di lavoro per occupazioni che richiedono attività meccaniche e ripetitive. Mentre cresceranno le domande di capacità relazionali.

Secondo una recente ricerca di Adecco le professioni nel settore digitale sono in forte ascesa. Saranno sempre più richiesti cyber security expert, data analyst, web analyst, digital copy writer, community manager, seo e sem specialist.

Ci sarà sempre più bisogno di chi sa gestire la comunicazione via web e sui canali social. Sempre più richiesti i professionisti in grado di elaborare e sfruttare economicamente il flusso dei dati proveniente dal web. Altrettanto importanti saranno i tecnici in grado di sventare attacchi hacker e di mettere in sicurezza le reti informatiche aziendali.

Sempre nell’ambito della tecnologia e in relazione allo sviluppo dell’e-commerce, il mercato sta richiedendo esperti in commercio elettronico. Ma sta crescendo la richiesta anche di lavoratori nella grande distribuzione che grazie all’e-commerce ha avuto una forte crescita. Quindi, sono sempre più ricercate le figure in ambito GDO come addetti al magazzinaggio, logistica e consegna.

Inoltre, la pandemia ha reso sempre più indispensabili alcune professioni legate alla cura, alla salute e al benessere. Sono gli infermieri, specializzati e gli assistenti a domicilio, sempre più fondamentali per una società sempre più vecchia.

Anche il crescente sviluppo delle applicazioni offre opportunità interessanti in questo campo. Per esempio questi sono 2 remunerativi lavori con app da non perdere e che tutti possono fare. Comunque, qualunque sia la professione che si cerca, trovare un lavoro deve essere considerata un’occupazione a tempo pieno. Ecco 7 semplici trucchi per trovare il lavoro che cerchi.

