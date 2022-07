Numerose assunzioni in tutta Italia da Old Wild West per più profili accessibili

Si ricercano candidati in tutta Italia per entrare a far parte del team di Old Wild West. Diversi i profili disponibili, designati per più aree lavorative, come cucina, sala e direzione. Di seguito scopriamo alcune fra le offerte di lavoro presenti nella lista e come candidarsi dalla piattaforma ufficiale.

Le sedi lavorative in Italia

Numerose assunzioni in tutta Italia per profili come Addetti/e Cucina, richiesto su Francavilla, Perugia, Valdichiana, Verona, Schio, Casalecchio Di Reno, Grugliasco e tantissime altre località. Alta richiesta anche per il ruolo di Camerieri/e di sala nei punti vendita di Verona, Rozzano, Tradate, Firenze Novoli, Biella, Oderzo, Cascina, Cagliari e Moncalieri. E ancora, Borgo San Dalmazzo, Lissone, Bussolengo, Novara, Vicenza e Rescaldina.

Seguono le posizioni per Restaurant Manager, Assistant Restaurant Manager, Cuoco/a e Responsabile Cucina, anch’essi per più punti vendita indicati all’interno dell’annuncio. Per saperne di più sui profili e sulla disponibilità degli stessi sul territorio consultiamo la pagina dedicata alle carriere in Old Wild West. Ricordiamo che quest’ultima fa parte del gruppo Cigierre, insieme ad America Graffiti, Pizzikotto, Shi’s e Temakinho. Non a caso la lista degli annunci è ospitata sul sito dello stesso.

Dalla piattaforma, grazie ai filtri di ricerca presenti, potremo scegliere di visualizzare le offerte per singola catena. È, inoltre, presente l’opzione Tutti i brand per avere una panoramica degli annunci disponibili per tutti ristoranti del Gruppo. Altri filtri presenti sono per città e parola chiave, nel caso volessimo ricercare un profilo specifico. Altrettanto utile è la possibilità di inviare candidatura spontanea in qualsiasi momento, indicando dati anagrafici, allegando il CV e selezionando massimo 3 figure professionali. Troveremo il link al form apposito sotto il bottone Carica il tuo CV, nella sezione di ricerca.

Numerose assunzioni in tutta Italia da Old Wild West per più profili accessibili

Inviare domanda per la singola posizione è possibile cliccando sull’annuncio relativo e compilando il form a destra della descrizione. Per offerte fuori dal campo della ristorazione, ma pur sempre accessibili e rivolte anche a candidati senza esperienza, è bene considerare le opportunità in Eurospin.

