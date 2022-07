Nuove offerte di lavoro in tutta Italia arrivano dalla catena di supermercati discount Eurospin. Tra le posizioni aperte in sede e quelle nei punti vendita, il numero di opportunità disponibili è davvero elevato. I profili ricercati vanno dall’addetto alle vendite, anche per stage, al macellaio, al gastronomo e all’assistente di filiale. Non sono da meno i ruoli specializzati per assunzioni in sede, come manutentore, impiegato amministrativo e tecnico di cantiere.

Le posizioni aperte nel dettaglio

Partiamo dall’offerta di lavoro per Addetti Vendita. Sono previste assunzioni in tutta Italia per questa posizione molto richiesta. Le risorse selezionate si occuperanno di eseguire tutte le mansioni relative alla gestione del punto vendita. Fra queste, l’assistenza alla clientela, la sistemazione della merce sugli scaffali, secondo gli standard del Gruppo, e le operazioni di cassa. Indispensabili per questo ruolo sono serietà, concretezza, affidabilità, buone capacità relazionali e comunicative, attitudine al lavoro in team e flessibilità. Seguono la residenza nelle vicinanze dell’area di lavoro, l’essere automuniti e la disponibilità al lavoro su turni, festivi compresi. Infine, è richiesta esperienza pregressa nel ruolo.

Altro profilo ricercato è quello come Addetto al reparto macelleria. In questo ruolo i candidati selezionati si occuperanno del taglio e della lavorazione delle carni, del loro confezionamento e della predisposizione della merce al banco. Sono requisiti richiesti l’esperienza pregressa nel ruolo, una buona conoscenza delle tipologie di carne, passione, precisione, orientamento al cliente e buone capacità relazionali. Si richiedono, inoltre, come per il profilo di addetto alle vendite, la disponibilità a lavorare su turni e festivi, essere automuniti e risiedere in zone limitrofe.

Assunzioni in tutta Italia per candidati anche con licenza media e senza esperienza da questa catena

Per ulteriori dettagli sulle posizioni presentate e sulle altre aperte in Eurospin consultiamo la pagina degli annunci di lavoro della catena. All’interno della pagina dedicata alla singola offerta troveremo i riferimenti per inviare candidatura dalla piattaforma.

Se siamo interessati ad opportunità dai requisiti accessibili e senza richiesta di un particolare titolo di studio, le posizioni in OVS sono sulla stessa linea.

Lettura consigliata

Per diventare agente di polizia locale bastano il diploma e la patente B con questo bando di concorso