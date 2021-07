Abbandonato per il momento il cashback di Stato, si sa, i cittadini correranno a riutilizzare il contante. Tuttavia, lo Stato ha introdotto un altro incentivo per continuare nella direzione dei pagamenti tracciabili. Il beneficio è rappresentato da un doppio credito di imposta, rivolto, però, questa volta non a chi acquista ma a chi vende prodotti e servizi. Quindi, diremmo un bonus all’inverso, già battezzato come bonus bancomat bonus Partite IVA. Novità Bonus Bancomat fino a 320 euro. Come funziona e come ottenerlo?

Come funziona il Bonus Bancomat

Chi si doterà di Pos otterrà fino a 320 euro di rimborso in forma di credito d’imposta. Si tratta di un modo per ottenere lo sgravio per quelle commissioni così gravose, lamentate dai commercianti. Quindi, si avrà il rimborso per ogni transazione elettronica ma si avranno anche altre agevolazioni. Queste ultime consistono in vantaggi ossia tempi più rapidi per i rimborsi. In più, sussiste un altro credito di imposta per l’acquisto o il noleggio di apparecchi per il pagamento tacciabile. Ma vediamo come ottenere questo bonus Bancomat.

Novità Bonus Bancomat fino a 320 euro. Come funziona e come ottenerlo

A differenza del cashback, per ottenere questo bonus, non è necessario registrarsi oppure scaricare un’App. Ciò che occorre è solo rispettare i requisiti richiesti. Se questi ultimi sussistono, si avrà indietro il 100% delle commissioni sostenute, nonchè dell’acquisto o noleggio del Pos.

Infine, si otterrà il rimborso delle spese sostenute per effettuare i vari collegamenti e operazioni. Ma quali sono i requisiti per ottenere gli indicati vantaggi e benefici? Semplice, una volta che le apparecchiature siano collegate dovutamente al registratore di cassa telematico, il gioco è fatto. Da quel momento, infatti, avverrà in automatico la registrazione di tutte le transazioni e quindi anche il conteggio della somma da rimborsare. Il rimborso, poi, avverrà, concretamente in fase di dichiarazione dei redditi, sotto forma di credito d’imposta. In definitiva, si avrà un rimborso del 100% delle spese e commissioni, fino a un massimo di 320 euro a persona! A questo, poi, va aggiunto un altro bonus che va da 160 euro a 320 euro, in caso di acquisto, noleggio o utilizzo di tali strumenti.