È da mesi che si susseguono voci circa possibili realizzi, storni o correzioni importanti sulle Borse mondiali. L’estate al riguardo potrebbe essere anche la stagione perfetta: meno gente ad operare (minori volumi) quindi grafici più volatili.

Nell’attesa di conoscere l’evoluzione della prossima ottava, ci chiediamo se questi dati strategici di martedì 6 e mercoledì 7 segneranno l’inversione del trend di Borsa.

Lunedì 5 luglio

Lunedì sapremo gli indici dei direttori degli acquisti (giugno) del settore servizi di Italia, Spagna, Francia, Germania, Regno Unito.

Poi conosceremo i dati sulle immatricolazioni auto in Germania e Francia. Infine, sempre Oltralpe sarà una giornata di aste obbligazionarie con scadenze a 3, 6 e 12 mesi.

Market movers del 6 luglio

In mattinata saranno rese note le decisioni in merito al tasso d’interesse australiano: dovrebbe restare invariato al precedente 0,10%.

Alle 11.00 si conoscerà l’indice Zew delle condizioni economiche tedesche e del sentimento sull’economia tedesca (sempre luglio). Sempre allo stesso orario si saprà il sentimento di fiducia dello Zew di luglio ma dell’intera Eurozona.

Giornata di aste obbligazionarie in Spagna e in USA (a pomeriggio). Sempre negli States si conosceranno gli indici ISM dei nuovi ordini e dell’occupazione non manifatturiera. Poi l’indice Markit PMI Composito e l’indice dei direttori degli acquisti del settore terziario.

Macroeventi di mercoledì 7 luglio

In preapertura giungerà una sfilza di dati in merito alla bilancia commerciale francese. Alle 10 invece sapremo il dato sulle vendite al dettaglio mensile e annuale italiano, relativo a maggio.

A pomeriggio, invece, occhio su alcuni dati sul’occupazione (JOLTs, maggio), scorte settimanali di petrolio e verbali della riunione FOMC dagli States.

Market movers 8 luglio

Giornata priva di grandi eventi giovedì.

Tuttavia, segnaliamo (alle 8.00) la pubblicazione di tutta una serie di dati attinenti la bilancia commerciale tedesca. E soprattutto alle 13.30 le dichiarazioni sulla politica monetaria della BCE.

Infine alle 14.30 conosceremo le richieste iniziali dei sussidi di disoccupazione USA.

Questi dati strategici di martedì 6 e mercoledì 7 segneranno l’inversione del trend di Borsa?

Alle 8.00 sapremo il dato del PIL inglese, quelli relativi alla produzione industriale e manifatturiera, sia su scala annuale che mensile. Inoltre sapremo anche il dato sul saldo della bilancia commerciale (dati di maggio), sempre inglese.

Tra le 8.45 e le 10 saranno invece resi noti i dati sulla produzione industriale francese e italiana mensile e annuale). In Italia giornata di asta di BOT a 12 mesi.

Infine alle 12.00 ci sarà un doppio importante appuntamento: il discorso del Governatore della BoE, Bailey, e della Presidente della BCE, Christine Lagarde. Dunque, questi dati strategici di martedì 6 e mercoledì 7 segneranno l’inversione del trend di Borsa?

Approfondimento

Analisi multidays sui principali titoli e listini azionari.