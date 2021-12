L’ultima volta che ci siamo occupati di WM Capital titolavamo il nostro report Questo è un titolo azionario che potrebbe triplicare il suo valore in Borsa nei prossimi mesi. Non deve meravigliare, quindi, che nonostante un rialzo settimanale del 60% le azioni WM Capital possono ancora salire molto.

D’altra parte il titolo si sta muovendo da manuale. Ancora una volta, infatti, il rialzo è stato accompagnato da volumi molto superiori a quelli registrati durante le fasi di ribasso. Per intenderci, la media dei volumi durante le tre settimane di ribasso è stata inferiore alla metà di quelli scambiati durante la settimana appena conclusasi che ha visto le quotazioni guadagnare circa il 60%.

Questa frenesia sul titolo non deve sorprendere viste le numerose operazioni straordinarie sul capitale che stanno accadendo in queste settimane. Negma Group è arrivata a detenere 2.629.500 azioni, pari al 21,23% del capitale. Emissione di un prestito obbligazionario di 12 milioni di euro convertibile in azioni WM Capital. Proposta di aumento del capitale a pagamento. Proposta di conferimento al consiglio di una delega ad aumentare il capitale , a pagamento, per un importo fino a 12 milioni di euro.

Avvertenza

Come facciamo di solito quando trattiamo WM Capital chiudiamo con una raccomandazione. WM Capital ha una capitalizzazione di poco inferiore ai 7 milioni di euro. Inoltre, normalmente il controvalore degli scambi giornalieri è di poco inferiore ai 10.000 euro e con piccole somme è possibile determinare forti escursioni di prezzo. Bisogna essere, quindi, molto prudenti per evitare di restare schiacciati dall’eccesso di volatilità delle quotazioni. Nelle fasi di forte accelerazione rialzista, invece, il controvalore medio giornaliero si aggira intorno ai 30.000 euro.

Nonostante un rialzo settimanale del 60% le azioni WM Capital possono ancora salire molto: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni WM Capital (MIL:WMC) hanno chiuso la seduta del 10 dicembre in ribasso del 7% rispetto alla seduta precedente a quota 0,558 euro.

Time frame settimanale

Nulla da aggiungere a quanto scritto settimana scorsa

le azioni WM Capital potrebbero dirigersi verso area 1 euro per un potenziale rialzista di circa il 200%. Quindi, questo è un titolo azionario che potrebbe triplicare il suo valore in Borsa nei prossimi mesi.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 0,532 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista.