Forse non tutti sanno che la crescita delle parti verdi di una pianta ha bisogno di una sostanza fondamentale: l’azoto. Si tratta di un elemento importantissimo per la vita sulla Terra. È presente in grandi quantità sia nell’aria che gli esseri viventi respirano – di fatto, in percentuali molto più elevate perfino dell’ossigeno. Basta pensare che l’atmosfera terrestre è composta per ben il 78% di azoto. Questo elemento risulta centrale soprattutto per le piante, che lo usano come importante elemento nutritivo. Una carenza di azoto può comportare gravi difficoltà nella crescita della pianta, che diventa gialla, si scolora rapidamente e rallenta il suo sviluppo fino a morire.

Anche un eccesso d’azoto non sarebbe desiderabile, perché provocherebbe una crescita eccessiva soprattutto per quello che riguarda la parte verde. È questa la ragione per cui si utilizza spessissimo il nitrato, che è un componente chimico, per sviluppare la crescita delle piante. Gli spinaci, per esempio, dei quali si coltiva e consuma soprattutto la foglia, vengono spesso concimati con nitrati di vario genere. C’è però una controindicazione.

La pianta cresce sicuramente in maniera maggiore e le foglie saranno verdissime, ma al tempo stesso ci sarebbe un eccessivo accumulo di elementi d’azoto nel bulbo, nelle radici e nel fusto. Queste informazioni possono però tornare utili per realizzare in casa un utilissimo concime naturale, utilizzando non zucchero o bicarbonato come fertilizzante ma delle semplicissime bustine di tè e qualche altro ingrediente.

Non zucchero o bicarbonato come fertilizzante ma per rinvigorire le piante ecco un fenomenale concime naturale fai da te

Come spiegato, l’azoto è praticamente per le piante ciò che le proteine sono per i muscoli. Nelle giuste quantità può davvero far rinverdire e rinvigorire le piante di casa. Come fare per evitare eccessi? Molto semplice, basta realizzare questa acqua concimante a base di cereali e foglie di tè. Bisogna prendere una bustina di tè usata, aprirla e versare il contenuto in un barattolo di vetro. A questo punto si dovranno unire un paio di cucchiai di cereali secchi, quelli al naturale senza zuccheri aggiunti. Per far sprigionare tutte le proprietà di questi ingredienti, bisogna riempire il barattolo con acqua bollente e lasciar riposare per almeno un’ora.

Più si lascia il composto fermo, più verranno rilasciate le proprietà degli ingredienti. Ora basta filtrare il liquido ottenuto dall’infusione in un contenitore pulito. Questo infuso sarà carico di azoto naturale, senza ulteriori aggiunte chimiche. Una volta ogni tre settimane circa si può usare questo infuso per nutrire le piante, innaffiandole leggermente per fornire la giusta quantità di nutrienti. La crescita che le piante così trattate mostreranno sarà quasi magica.

