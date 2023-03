Non X Factor o Amici, è in un Comune in provincia di Torino la straordinaria scuola di musica scelta dagli Skunk Anansie

Nel Comune di Rivoli, in provincia di Torino, una scuola di musica è stata scelta da artisti internazionali per collaborazioni di alto livello. Si tratta di un’opportunità incredibile per tutti gli studenti, resa possibile grazie all’instancabile lavoro di insegnanti eccezionali.

Nella vita sogni che ci appaiono così lontani possono essere, in realtà, molto vicini a noi e più di quello che crediamo. Pensiamo, ad esempio, alla musica, all’amore per uno strumento o per il canto, alla voglia di mettersi in gioco e, perché no, di fare qualcosa di grande. Le uniche opportunità, oggi, sono la partecipazione a talent show come Amici, The Voice, X Factor? No. Esistono piccole realtà di provincia, sconosciute ai più, che possono nascondere qualcosa di grande.

Non X Factor o Amici ma Musicavanguardia

A Rivoli, in provincia di Torino e precisamente nella frazione Cascine Vica, si trova Musicavanguardia. Non ha a che fare con X Factor o Amici, ma si tratta di una scuola di musica che, da oltre un decennio, è un punto di riferimento della didattica musicale in Piemonte. Come spiega Fabrizio Gnan, docente, batterista e percussionista, nonché fondatore della scuola: “Musicavanguardia nasce nel 2010 da un’idea mia e di Feryanto Demichelis, concertista di musica classica pianistica ad altissimo livello. Da quando eravamo molto giovani, abbiamo sempre lavorato in band, ossia con l’idea della musica come elemento condiviso. Abbiamo aperto questa scuola e abbiamo iniziato a lavorare dapprima con bambini e ragazzi e, successivamente, estendendo i percorsi proposti agli adulti.”

Musicavanguardia ha all’attivo corsi di canto e strumento e particolare attenzione è dedicata alla musica d’insieme, alla formazione di band, alla realizzazione di live. E a workshop e seminari con artisti internazionali.

La collaborazione con artisti internazionali

Dal 2013 gli insegnanti e gli studenti di Musicavanguardia realizzano workshop in collaborazione con la famosissima band inglese Skunk Anansie. E non X Factor o Amici, ma proprio nella piccola frazione del torinese, Cascine Vica. Ma come è nato questo incredibile sodalizio? Lo spiega Fabrizio: “È nato tutto per caso. Una mia ex allieva era fan del gruppo e li seguiva sui social. Nel luglio 2013 mi segnalò la pubblicazione di un comunicato rivolto a ispirare giovani band. Mandai una email, a cui ricevetti una risposta automatica. Dopo una settimana ricevetti una telefonata da Skin (la cantante del gruppo e giudice a X Factor Italia) in persona. Nacque così la prima collaborazione per un workshop, un concerto con gli allievi di Musicavanguardia. A seguito non ci furono più contatti con Skin ma, qualche mese dopo, proseguimmo con il chitarrista, Ace, con il quale abbiamo all’attivo una bellissima collaborazione ormai da quasi 10 anni.”

Ma non è finita qui. Fabrizio prosegue: “L’ultima sorpresa è stata nel luglio 2022. Ace, direttore dell’ICMP, The Institute of Contemporary Music Performance di Londra, ci propone di diventare partner della scuola più importante in Europa per quanto riguarda la musica leggera.” A breve, in aprile, saranno dunque i giovani rivolesi a volare a Londra per spettacoli live e per un workshop di 2 giorni con Nathan Allen, batterista di Amy Winehouse. Non mi dispiacerebbe che, anche in Italia, qualcuno decidesse che investire sulla cultura possa essere una prospettiva, sulla linea d’esempio dell’ICMP London”, conclude Fabrizio.