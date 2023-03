In onda questa sera alle ore 21:30 su Canale 5, il talent show condotto da Maria De Filippi. Il serale di Amici è giunto alla sua seconda puntata e promette tante sorprese. Tra le novità di questa edizione c’è il cambio dei giudici. Ad esaminare le esibizioni dei ragazzi di Amici ci sono Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. Tuttavia i tre già hanno qualcosa da ridire, ecco di cosa si tratta.

Nuovo appuntamento con il talent show condotto da Maria De Filippi. Questa sera alle ore 21:30 su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata del serale di Amici. Anche questa edizione premierà il talento nelle discipline di canto e ballo. Tredici i ragazzi in gara, sei cantanti e sette ballerini. Anche stasera ad attenderli tante prove e il televoto che deciderà chi esce dal programma. Ad accompagnare e sostenere gli allievi i loro professori: Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro per il ballo. Mentre per il canto presenti in studio Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Arisa. I ragazzi divisi in tre squadre capitanate dai loro prof si contenderanno il trofeo di Amici 2023.

Tra le novità della nuova edizione di Amici c’è il cambio dei giudici

Una delle grandi sorprese di quest’anno è il cambio dei giudici ad Amici. Seduti in poltrona a giudicare la scorsa edizione sono stati Stefano De Martino, Stasth dei The Kolors ed Emanuele Filiberto.

Anche quest’anno i giudici sono tre uomini. Tre artisti affermati e dalla forte personalità, conosciuti in tutto il mondo. Stiamo parlando del giovane cantante Michele Bravi, del ballerino, ex allievo di Amici, Giuseppe Giofrè e dell’eccentrico Cristiano Malgioglio. Eccentrici e non convenzionali, i nuovi giudici da subito si sono fatti notare.

Seconda puntata del serale di Amici, ma tra i nuovi giudici già non corre buon sangue

Come abbiamo detto, tre personalità forti, ben predisposte al confronto diretto. Già nella scorsa puntata di Amici, prima di iniziare la gara i tre si sono messi in discussione. Maria De Filippi ha invitato Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè ad esibirsi sul palco per dare inizio alla serata. Malgioglio ha cantato uno dei suoi ultimi successi: “Mi sono innamorato di tuo marito”. La canzone ha fatto ballare tutti. In un secondo momento ha guadagnato la scena Giofrè con un’esibizione di ballo. Ad esporsi sulla questione, chiamato in causa dalla De Filippi, è stato il giudice Michele Bravi.

Il cantante all’apparenza timido, non ha esitato a parlare e senza peli sulla lingua ha espresso la sua preferenza.

Michele ha infatti confermato la preferenza nei confronti di Cristiano Malgioglio. Ma non solo questo! La puntata di sabato scorso, ha messo in evidenza il rapporto privilegiato del ballerino Giofrè con Maria De Filippi. Dieci anni fa Giuseppe ha infatti partecipato ad Amici e vinto nella categoria ballo.

La complicità tra lui e la conduttrice ha messo in rilievo l’ironia del ballerino nei confronti di Cristiano Malgioglio. Le risatine e le battute sarcastiche di Giuseppe Giofrè hanno accompagnato gli interventi di Malgioglio durante la serata. Anche questa sera ne vedremo sicuramente delle belle grazie al temperamento dei nuovi giudici.