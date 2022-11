Suor Cristina toglie il velo, chi è il nuovo amore dell’ex Orsolina che vince The Voice nel 2014

Per rimanere in tema, molti lo avevano profetizzato. Suor Cristina, l’ancella di 34 anni che si presenta sul palco di The Voice of Italy con la fanciullezza di un bambino e una voce eccellente, cambia l’abito. E cambia vita. Lascia l’Ordine delle Orsoline della Sacra Famiglia e indossa un tailleur fucsia che indossa anche con stile. E mai come in questo caso si può ben dire che l’abito fa il monaco, perché la giovane di origine siciliana, lascia la vita consacrata. Depone saio con scarpe basse per portare tacchi e tailleur. Con tanto di trucco e capello lungo. E se per dare un taglio col passato spesso capita di cambiare look, l’ex Sorella sfoggia una chioma ben curata. Unica pecca gli orecchini a cerchio. Molto effetto Prima Comunione degli anni Ottanta ma è pur sempre questione di gusti e a lei in fondo le si può perdonare tutto.

Cos’è che fa lasciare il Convento a Sister Cristina

Così Suor Cristina toglie il velo anche rispetto ad alcune domande che in tanti si pongono. Cos’è successo e qual è il motivo della decisione drastica? C’è o non c’è un nuovo amore nella sua vita? E qui la voragine si apre perché l’artista Cristina Scuccia dichiara ad un noto e autorevole settimanale di essere aperta all’amore. Di essere stata corteggiata negli ultimi anni e che non esclude possa cedere ad un flirt. E poiché non crediamo le parole siano aria fritta ma corrispondono a significati, è evidente che qualcosa sotto c’è. C’è stato o può esserci. Lei dice anche di aver compreso che la sua vocazione fosse in “evoluzione” e che vuole dedicarsi completamente al canto. Solo che attualmente fa la cameriera in Spagna. Ospite in TV, buca lo schermo perché il botto è grosso quasi quanto il successo che la travolge dal 2014.

Suor Cristina toglie il velo e indossa un impeccabile tailleur

Non rinnega il passato, cui guarda con enorme gratitudine. E dopo The Voice partecipa a Ballando con le Stelle nel 2019 ponendo dei paletti. Sul tipo di balli, sulla presenza quasi in solitaria sul palco rispetto alla regola aurea del programma che esige un’esibizione in coppia. Una partecipazione che suscita polemiche e in fondo il tutto è funzionale agli ascolti che certamente non interessano Sister Cristina. Ma la RAI, sì. Intanto ripete sempre di accettare le luci e il clamore popolare per “trasmettere un messaggio di fede”.

Certamente va e vede. Vive contesti altri. Ambienti diversi, stringe relazioni, tesse amicizie come un qualsiasi essere umano. E ammette pure di essere stata corteggiata sebbene non sveli il nome misterioso. Quello che si apre dinanzi a lei, al netto del furore per la notizia del momento, è una grossa incognita. Se e quanto farà successo senza quell’abito che in qualche modo rendeva singolare e distintiva la sua voce nel mare magnum degli aspiranti famosi per sempre. Ancora, se il suo cuore batte per un lui diverso dall’amore sponsale che l’ha portata a scegliere la vita consacrata. Potrebbe essere spagnolo, ma anche no! Al momento quel che può bastare è la sua predisposizione a flirt e colpi di fulmine. Perché mai come in questo caso, le parole sono fatti.