È davvero difficile non aver sentito almeno parlare della Sardegna. Le spiagge dorate di questa isola inondano i programmi Tv, mentre chi l’ha visitata non riesce a dimenticarne la natura selvaggia e incontaminata.

Eppure non sono tanti i turisti che hanno avuto la possibilità di assaggiare i veri piatti della tradizione sardi, fatti di ingredienti sani e naturali. Allora, andiamo alla scoperta degli imperdibili piatti di terra da assaggiare assolutamente in Sardegna. Iniziamo subito.

I veri sapori della Sardegna, nascosti tra monti e fiumi antichi

Tantissimi turisti decidono ogni anno di visitare la Sardegna, soggiornando in uno dei tantissimi paesini che costellano le coste di quest’isola. Solo pochi di questi decidono di avventurarsi nell’entroterra, dove la tradizione è ancora viva e i sapori autentici.

Eppure è proprio qua che è possibile trovare alcuni dei piatti più antichi della Sardegna, quelli dalla più autentica radice agropastorale. Ovviamente, visitare la Sardegna dell’interno, significa assaggiare dei formaggi formidabili.

Si può quindi iniziare con il famosissimo pecorino, da acquistare rigorosamente nelle piccole botteghe dei paesini dell’entroterra. Imperdibile risulta anche un assaggio del fiore sardo, formaggio tipico del paese di Gavoi. Infine, i più coraggiosi di cuore potranno assaggiare il “formaggio marcio”, piatto che ha fatto parlare di sé molte volte durante gli anni.

Se si ha un po’ di pazienza, non si può non provare il celeberrimo maialetto sardo, cotto al fuoco durante lunghissime ore. Ma meglio stare attenti, ed evitare le preparazioni fatte al forno e quelle proposte da locali che di autentico hanno ben poco.

Per andare sul sicuro, il consiglio da seguire è quello di farsi amico un pastore della zona e farsi invitare ad uno “spuntino”. Meglio non farsi ingannare dal nome però. Si tratta, infatti, di mangiate a dir poco pantagrueliche, in cui il vino scorre a fiumi ed è malvisto rifiutarsi di assaggiare qualcosa. Eppure è proprio qui che si potrà assaporare tutta la bontà del maialetto sardo autentico, fatto secondo la tradizione e da mani esperte.

