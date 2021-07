Viaggiare è in assoluto uno dei modi migliori di arricchire l’animo e di collezionare esperienze indimenticabili. Esiste chi preferisce il mare e il sole, chi ama la montagna o escursioni nella natura selvaggia, ma anche chi cerca luoghi magici e rilassanti. È il caso di questo luogo incantevole che sorge in una delle regioni più ricche di paesaggi mozzafiato: la Calabria. Uno spettacolo unico da vivere e fotografare è questo posto incantato e profumatissimo che è possibile trovare a Morano Calabro. Si tratta del Parco della Lavanda, una delle più grandi magie del Pollino. Ecco perché visitarlo almeno una volta nella vita e come raggiungerlo.

Un luogo incredibile in cui la natura cattura tutta la curiosità dei numerosi visitatori

Molti raggiungono il Parco della Lavanda di Morano Calabro provenendo dai luoghi più diversi. Questo perché il parco è un’esperienza di profumi e colori indimenticabili e un posto che attira tutti i più grandi appassionati di fotografia. Qui è possibile passeggiare nella profumatissima lavanda e beneficiare delle numerose visite guidate.

La fioritura della lavanda parte da fine giugno e raggiunge il suo culmine ad agosto inoltrato. Il parco apre alle 8 e mezza del mattino fino alle 13 e poi dalle 15 e 30 alle 20 di sera. È possibile prenotare una visita del Parco anche direttamente online sul sito. La prenotazione è necessaria solo per gruppi di 15 persone. Sul luogo è anche presente un parcheggio gratuito non custodito per chi arriva in auto. Ma cosa rende davvero spettacolare questo posto incantevole?

Innanzitutto, è possibile anche portare con sé i propri animali domestici purché al guinzaglio. Basta visitare il sito del luogo per avere maggiori informazioni sul regolamento per le visite specialmente in questo periodo sociale delicato.

Oltre alla Loricanda (il campo di Lavanda) è possibile beneficiare della Fattoria Didattica, una vera esperienza per ogni età. Sempre sul sito è possibile anche ordinare i numerosi prodotti a base di lavanda del luogo, tra cui saponi, oli essenziali, candele e creme.

Sono in moltissimi a visitare il luogo e postare suggestivi scatti e ritratti sui social in cui la lavanda fa da cornice ai visitatori.

Insomma, è impossibile farsi sfuggire questo luogo meraviglioso. Il nostro consiglio è di vistarlo almeno una volta, magari insieme a questi vicini Canyon Calabresi che regalano escursioni indimenticabili.