Cerchi un caminetto vintage elegante per il salotto senza spendere troppo? Suggerimenti da seguire

È il desiderio di molte persone che stanno ristrutturando casa, rendere il salotto più caldo e accogliente attraverso una stufa preziosa. Inserire un caminetto in casa non è lavoro da poco, se decidiamo di farlo accertiamoci che il modello da comprare sia di valore.

Ne esistono di diverse tipologie quindi la domanda è lecita. Quale tipo di caminetto inserire nel soggiorno di casa? Secondo molte persone il tradizionale caminetto a legna sarebbe scomodo perché sporcherebbe, sarebbe necessario stoccare la legna, la manutenzione sarebbe impegnativa. Chi ama la tecnologia preferisce il caminetto a gas che sporca di meno e non richiede stoccaggio di materiale. Oppure c’è il pellet che non ha lo stesso fascino del caminetto classico ma riscalda gli ambienti con molta facilità. In ogni caso è difficile ottenere la stessa atmosfera che un caminetto vintage può garantire.

Ci sono in commercio diversi modelli con cui è possibile risparmiare inserendo nel nostro arredamento un pezzo unico da collezione. Facciamo attenzione. Esistono in commercio antichi camini in pietra e marmo francese di fine Ottocento la cui struttura potrebbe costare circa 2.000 euro. Scegliere invece un camino originale Vittoriano in ghisa potrebbe farci risparmiare davvero tanto visto che potremmo trovarne in commercio a poco più di 200 euro. La ghisa è un materiale che si pulisce facilmente e che è in grado di produrre davvero molto caldo all’interno dell’ambiente domestico.

Prezzi elevati

Cerchi un caminetto vintage elegante? I modelli a disposizione sono davvero tanti, si passa da quelli Luigi allo stile Impero, dai modelli Liberty e Art Nuveau a quelli Art Déco. I modelli Luigi XIV, Luigi XV e Luigi XVI hanno prezzi che variano dai 3.000 euro agli 11.000 euro, i modelli stile Impero partono dai 5.000 euro per arrivare ai 12.000 euro. Alcuni modelli Liberty potrebbero costare meno di 2.000 euro, quelli Art Déco superano i 3.000 euro, mentre i modelli in ghisa sono i più economici.

Tra le offerte più interessanti potremmo trovare in commercio un caminetto Luigi Filippo al prezzo di 800 euro, oppure un caminetto antico Pompadour Bombé in ghisa d’arte al prezzo di 1.200 euro. I siti specializzati che si occupano di caminetti antichi propongono questi prezzi interessanti per modelli che sono veri e propri investimenti. Dovremmo visitare il sito Artist, cercare su eBay o sul sito AnticoAntico.

Cerchi un caminetto vintage elegante in marmo? Scegli quello italiano

I camini antichi di pietra o ghisa sono delle tipologie classiche che rappresentano una vera eccellenza del nostro Paese. Hanno sempre avuto una posizione centrale nelle abitazioni italiane, utilizzati per riscaldare gli ambienti e per cucinare alla brace, garantiscono un’ottima diffusione del calore. Possono avere un design essenziale, lineare oppure uno stile rustico, molti sono intarsiati d’epoca e sono adatti ad ambienti raffinati. La scelta dei camini d’epoca regge il peso degli anni, è ancora oggi di grande attualità se vogliamo creare ambienti caldi ed eleganti. Questo è possibile anche con i modelli in marmo.

I modelli italiani a conchiglia in marmo rosso dei primi del Novecento che rendono il focolare accogliente si trovano a poco più di 1.000 euro. Alcuni modelli con base e cornici di marmo rosa e il contorno in legno sono in vendita a 250 euro sul sito eBay. Ce ne sono diversi su cui concentrare la nostra attenzione. Se vogliamo inserire un elemento utile e decorativo all’interno del nostro arredamento, la scelta dei caminetti antichi è una delle migliori che potremmo fare.