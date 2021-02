Secondo una statistica, un uovo rotto su mille regala all’interno un evento eccezionale. Però, è bene sapere che trovare doppi tuorli in un uovo mette di fronte ad una scelta. A primo impatto la gioia è davvero tanta perché ci sentiamo come persone fortunate per la straordinaria sorpresa. Ma purtroppo non c’è poi tanto da sorridere perché leggende e credenze dietro a questo evento raccontano ben altro.

Doppio tuorlo porta sfortuna?

Infatti, nella nostra vita potrebbe abbattersi una vera sventura: qualcuno vicino a noi potrebbe morire. Perciò, quando troviamo doppi tuorli in un uovo meglio fare un gesto scaramantico nonostante a primo impatto si provi tanta gioia. Sicuramente, ora, avendo letto questo articolo, ogni volta che una persona rompe un uovo spera vivamente di non trovare doppi tuorli.

Logicamente, questa interpretazione sa di leggenda, perciò cerchiamo di tranquillizzarci altrimenti anche rompere un uovo può diventare un dramma se non fatto nel modo adeguato. Perciò, basta stare attenti a questi piccoli dettagli che ora illustreremo. I nostri Esperti di ProiezionidiBorsa ci spiegano vari metodi infallibili che non faranno correre rischi di sporcarsi.

Con una sola mano

Prendiamo un uovo e proviamo ad aprirlo con una sola mano sfruttando due dita. Questa soluzione si basa prettamente sul movimento delle dita. Quindi tenere l’uovo tra il pollice e l’indice e sbatterlo sul piano di appoggio per rompere il guscio. Successivamente un colpetto come per agganciare il pollice al bordo farà in modo da far accomodare la parte interna dell’uovo nel piatto.

Aprire l’alimento in sequenza in modo magistrale

Spesso nella preparazione di dolci, c’è la necessità di aprire le uova una dietro l’altra. Per aprire diverse uova di seguito i nostri Esperti consigliano di tenere fermo l’uovo contro il palmo usando solo mignolo e anulare. Poi affondare nel guscio indice, medio e pollice con decisione, separando subito le due metà.

Trovare doppi tuorli in un uovo mette di fronte ad una scelta. La forchetta ci aiuta

La forchetta oppure un coltello non affilato aiutano a rompere nettamente il guscio tenendo l’uovo nel cavo del palmo della mano. Dopo aver appreso come aprire un uovo non facciamoci prendere dal panico nell’eventualità che vediamo due tuorli perché le leggende restano sempre tali.