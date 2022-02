Capita a moltissimi di noi di svegliarsi con la pancia gonfia e piena d’aria, o di convivere con la sgradevole sensazione di avere un palloncino nello stomaco subito dopo aver mangiato. Una situazione difficile da affrontare e che rischia di influenzare in negativo le nostre giornate. Per questo motivo, è importante capire perché succede e quali sono gli elementi scatenanti. E sembra incredibile ma le cause della pancia gonfia potrebbero rivelarsi degli alimenti sanissimi, che vengono spesso consigliati per la dieta. Oppure dei medicinali che usiamo frequentemente. Proviamo a fare chiarezza e rimandiamo al consulto del medico in caso di patologie gravi e persistenti nel tempo.

I cibi sani che fanno gonfiare la pancia

Tutti sappiamo che quello che consumiamo a tavola influenza il nostro benessere generale. La dieta ha effetti sul sonno, sulla freschezza del cervello e sulla prevenzione da alcune malattie. Purtroppo, però, anche gli alimenti più sani in assoluto hanno delle controindicazioni.

Ad esempio pochi lo sanno ma se mangiamo l’insalata in quantità troppo elevate o nei momenti sbagliati potremmo avere come risultato un fastidioso gonfiore addominale. E l’insalata non è l’unico cibo salutare che potrebbe far gonfiare la pancia. Gli esperti di Humanitas indicano tra i cibi responsabili di questa patologia anche la frutta, le crucifere e alcuni legumi. Il motivo è che potrebbero scatenare alcune reazioni chimiche, che aumentano l’accumulo di gas responsabile del gonfiore.

Questo non significa che dobbiamo escluderli dalla dieta. Significa semplicemente che dobbiamo mangiarli nelle quantità giuste e nei momenti giusti. Facciamoci aiutare da un nutrizionista e probabilmente riusciremo a risolvere il problema.

Sembra incredibile ma le cause della pancia gonfia potrebbero essere questi cibi sani che mangiamo tutti i giorni e questi comunissimi farmaci

Tra le cause del gonfiore addominale e della pancia dolente e piena d’aria, ci sono anche alcuni medicinali. E purtroppo sono tra i più usati in assoluto. Gli antidepressivi e alcune categorie di antinfiammatori potrebbero far gonfiare la pancia. A questi vanno aggiunti anche i gastroprotettori e alcune tipologie di antibiotici.

Attenzione anche alle abitudini di vita. Molto spesso la causa principale della pancia gonfia è il modo stesso in cui mangiamo. Mangiare velocemente, con una postura scorretta o senza masticare bene sono pratiche che dovremmo immediatamente eliminare. Se non lo facciamo, rischiamo di mettere in difficoltà lo stomaco e di rallentare la digestione.

