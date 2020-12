Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La cultura popolare è piena di superstizioni, legate ad ogni tipo di cosa. Si è già parlato del perché non dovremmo dormire con i piedi verso la porta. L’argomento di oggi riguarda il passare sotto le scale. Ecco da dove proviene questa antica credenza popolare.

Perché secondo le credenze popolari passare sotto una scala porta sfortuna?

Sembrerebbe un’altra di quelle cose apparentemente senza senso. E spesso anche i più scettici evitano di passare sotto le scale. Ormai è un istinto intrinseco di cui non riusciamo a liberarci.

La realtà è che questa superstizione viene da molto lontano. Dagli antichi Egizi. Per questo popolo la figura del triangolo era sacra. Come testimoniano le maestose piramidi. Tombe dei faraoni realizzate migliaia di anni fa e arrivate quasi integre fino ad oggi.

Vista la sacralità della figura del triangolo, passare sotto una scala era come una mancanza di rispetto. Gli Dei si sarebbero infuriati e avrebbero riversato la loro ira sul malcapitato.

Con il tempo e la nascita del Cristianesimo, la figura del triangolo prende le sembianze della Santissima Trinità. E allo stesso modo, passare sotto una scala significava perturbare la figura del triangolo. Quindi rompere l’unità della Santissima Trinità.

Ma questa credenza popolare ha anche origini più profane. Infatti nel Medioevo si evitava di passare sotto le scale per la propria incolumità. Infatti c’era il rischio che qualche nemico versasse olio bollente o altri liquidi. Soprattutto durante qualche battaglia. Il cosiddetto “bagno mortale”. Per questo si evitava di passare sotto le scale. Ed ecco perché secondo le credenze popolari passare sotto una scala porta sfortuna. Questa superstizione è arrivata fino ad oggi e resta ben salda rispetto ad altre. Soprattutto perché alla fine passare sotto le scale è pericoloso. Magari non si rischia un bagno mortale, ma che qualcosa possa cadere in testa sì.