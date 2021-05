Con questo sole tremendo molti pensano di fare bene se annaffiano le piante oltre il dovuto. Però può accadere che l’eccesso d’acqua faccia male e la pianta marcisca.

Infatti, la troppa acqua le impedisce lo scambio di gas, compreso l’ossigeno, e non le permette di assorbire le sostanze. Tuttavia, in questi casi, non è detta l’ultima parola perché si possono adottare dei provvedimenti. Quindi, inutile disperarsi e casomai disfarsi di una pianta che sembra marcia perché basta seguire questi eccellenti rimedi per salvarla se l’abbiamo innaffiata troppo. Vediamoli insieme.

Controllare se è stata annaffiata troppo per correre ai rimedi

Anzitutto, mettiamo la pianta all’ombra. Infatti, anche la pianta esposta al sole può marcire.

Poi, per capire se il problema è l’acqua in eccesso, bisogna controllare se le foglie sono di colore verde chiaro o giallastro. In alternativa, può accadere che siano cresciuti rami o germogli di colore marrone.

Inoltre, se il vaso è sprovvisto di fori, l’acqua ristagna. E quindi la pianta tende a marcire. In tal caso, occorre sostituire il vaso con uno munito di fori per lo scarico di acqua.

Poi, altro segnale inconfondibile dell’eccesso di acqua è il colore del terriccio, che diventa verdastro. Ciò significa che la troppa acqua ha causato una crescita di alghe nel vaso. Sicché, in questa ipotesi, anche il terriccio va sostituito.

Infine, se la pianta sta marcendo perchè è stata innaffiata troppo, essa è anche priva di nuovi rami o germogli. Questo è un altro segnale che sta marcendo.

Rimedi per salvare la pianta innaffiata troppo

Una volta accertato che la pianta sta marcendo, vediamo quali sono i rimedi per salvarla. Anzitutto, dobbiamo mantenere la pianta all’ombra.

Questo per evitare che la stessa sia esposta a eccessivo stress. Poi, diamo dei piccoli colpi ai lati del vaso, per far staccare le radici dalle pareti interne. Di seguito, tiriamo con delicatezza la pianta fuori dal vaso e lasciamola così per qualche ora, o per mezza giornata, prima di rinvasarla.

Per farla asciugare più velocemente, è consigliabile metterla in un posto arioso.

I passi successivi per salvare la pianta che sembra marcia

Come indicato riponiamo la pianta in un vaso forato. Poi, se il terriccio ha fatto alghe sostituirlo, cercando di non danneggiare le radici.

Quindi, puliamo le radici dal terriccio verdastro. Se, nel farlo, notiamo che emanano cattivo odore, dobbiamo rimuoverle, prima di rinvasare la pianta.

Dopo, finalmente, riposizioniamo la pianta nel vaso. Se fa caldo, vaporizziamo un po’ d’acqua sulle foglie con uno spruzzino.

Poi, dobbiamo attendere che il terriccio sia asciutto, prima di annaffiare nuovamente la pianta.

Infine, usiamo un sottovaso per raccogliere l’acqua in eccesso e il gioco è fatto.

Quindi, inutile disperarsi e casomai disfarsi di una pianta che sembra marcia perché basta seguire questi eccellenti rimedi per salvarla se l’abbiamo innaffiata troppo!