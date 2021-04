Ormai l’estate è sempre più vicina e il tempo per la fatidica prova costume si sta assottigliando. È arrivato, quindi, il momento di decidere se vogliamo essere pronti per sfoggiare un corpo in forma oppure rinunciare.

Sicuramente per chi ha poco tempo è difficile riuscire a conciliare i propri impegni privati con l’obiettivo di un corpo più magro o più tonico.

Non bisogna però scoraggiarsi perché esiste un metodo per poter raggiungere questo obiettivo caratterizzato da alcuni semplici passaggi.

Ecco, quindi, i 5 passi da seguire se si vuole avere un fisico perfetto in poco tempo e senza andare in palestra.

Fissare l’obiettivo e avere le giuste motivazioni

Prima di tutto, per qualsiasi obiettivo di fitness ognuno di noi intende raggiungere è fondamentale avere una grande forza di volontà. Senza di questa non si potrà ottenere alcun risultato.

Il motivo è che per ottenere un corpo più magro o comunque più tonico si devono seguire una sana alimentazione e fare del buon movimento. Questo richiede un cambio netto nelle nostre abitudini che solo con la giusta determinazione e volontà si potrà ottenere.

Per questa ragione è bene fissare un obbiettivo che saremo sicuri di poter raggiungere mettendoci il massimo della nostra volontà. Per far questo è importante, quindi, la motivazione e può essere un utile consiglio scriverla su un foglio di carta e appenderlo da qualche parte.

In questo modo ogni giorno possiamo leggerlo e ricordarci perché abbiamo cominciato questo percorso.

Scegliere i migliori esercizi per raggiungere il nostro obbiettivo

Una volta motivati e con l’obiettivo chiaro a cui si vuole aspirare, il secondo step è quello di scegliere l’attività giusta per raggiungerlo.

Per un’ottima prova costume, il miglior allenamento è l’attività cardiovascolare e non è necessario andare in palestra per farlo. Infatti, basta dedicare a quest’allenamento, anche a casa, almeno 20 minuti per 3-4 volte alla settimana.

In particolare, se si sta molto alla scrivania, gli esperti suggeriscono di fare una piccola pausa fitness almeno ogni ora e mezza. Gli esercizi più indicati sono lo stretching per allungare e stirare i muscoli oppure una breve passeggiata.

Allenare ogni gruppo muscolare puntando sulle ripetizioni

Nei 5 passi da seguire se si vuole avere un fisico perfetto in poco tempo e senza andare in palestra c’è l’aumento del metabolismo basale. Bisogna rinforzare e tonificare i muscoli in particolare se si ha una massa muscolare magra.

In questo caso si tende a bruciare più calorie e per questo motivo è necessario potenziare il tutto con l’esercizio fisico. Gli esperti suggeriscono di fare gli esercizi con un attrezzo multifunzione oppure, in mancanza di questo strumento, usando i pesi liberi.

Non bisogna dimenticare anche i piegamenti sulle braccia e gli squat e fare dalle 8 alle 12 ripetizioni per ogni esercizio.

Fare una dieta equilibrata ed evitare lo stress

Infine, gli ultimi due step riguardano la dieta ed evitare lo stress. In merito alla dieta deve essere ricca di proteine senza però dimenticare la verdura, la frutta, e grassi sani.

Inoltre, sono anche molto importanti i carboidrati che non contengono grassi saturi e zuccheri raffinati.

Relativamente allo stress, invece, bisogna evitarlo assolutamente. È fondamentale ricordarsi che il nostro obiettivo non deve diventare un’ossessione ma un motivo di benessere.

Inoltre, lo stress riduce gli ormoni che servono a far recuperare i muscoli finito l’allenamento e a perdere peso. Un utile suggerimento è quello di praticare esercizi di respirazione e la meditazione.

Ecco, quindi, i 5 passi da seguire se si vuole avere un fisico perfetto in poco tempo e senza andare in palestra.