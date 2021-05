Se ci svegliamo a prima mattina senza voce, i fattori possono essere diversi. L’abbassamento o la perdita della voce sono condizioni che creano disagio. In campo medico l’abbassamento della voce è identificato come raucedine, la cosiddetta voce roca. Ma, sono sufficienti due acciughe per far ritornare la voce subito, questo rimedio naturale e infallibile e il risultato è assicurato. Vediamo come fare e quali sono le cause che provocano la raucedine

Cause della raucedine

Le cause possono essere molteplici, escludendo quelle patologiche, la raucedine si può manifestare nei seguenti casi:

a) uno scorretto uso della voce (ad esempio: cantare o gridare);

b) quando si permane per molto tempo in luoghi sechi che possono portare a seccare la gola e quindi, la comparsa dell’alterazione della voce;

c) invecchiamento;

e) un pianto prolungato, ad esempio come quello dei bambini.

Ci sono anche altri fattori che possono portare l’abbassamento della voce, e sono:

a) stress psicologico;

b) reflusso gastroesofageo;

c) abuso di alcolici e fumo;

e) traumi;

f) tosse persistente;

g) assunzioni di particolari farmaci (in questo caso si consiglia di consultare il medico per verificare gli effetti collaterali).

Inoltre, a volte l’abbassamento della voce può subentrare anche senza nessuna causa apparente, se nel caso non si risolve in breve tempo, è consigliato consultare il medico.

Rimedi naturali per combattere l’abbassamento della voce

Per la perdita della voce ci sono tantissimi rimedi naturali. Ma bastano due acciughe per far ritornare la voce subito, questo rimedio naturale e infallibile e il risultato è assicurato.

Infatti, è sufficiente mangiare a pranzo un paio di acciughe salate. La voce tornerà subito. Un rimedio semplice e pratico.

Da considerare che le acciughe sono anche un ottimo rimedio contro la nausea.

Altre buone abitudini per contrastare l’abbassamento della voce sono: bere molti liquidi per una buona idratazione, umidificare gli ambienti. Inoltre, evitare sbalzi di temperatura, evitare di fumare, evitare l’uso eccessivo dell’aria condizionata e il consumo di alimenti troppo freddi.